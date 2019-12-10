Промышленный вылов муксуна на Ямале могут начать в 2030 году

На Ямале рассчитывают возобновить промысел муксуна не раньше 2030 года, рассказал заместитель директора департамента АПК ЯНАО Вячеслав Жедулев.

«Цикл половозрелости муксуна составляет 7-8 лет. С 2016 года Собский рыбоводный завод (единственный в Арктике по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб) начинает выпускать этот вид (мальков). Нужно подождать два поколения, то есть, мы ожидаем эффект от мероприятий не раньше 2030 года, чтобы вернуть промысел обратно»,— рассказал он, добавив, что всего в округе выпущено порядка 90 млн молоди сиговых рыб.

Напомним, запрет на вылов муксуна в округе действует с 2014 года из-за истощения стада рыбы. Муксун считается ценной промысловой рыбой из семейства сиговых.

Татьяна Дрогаева, Салехард