«Краснодаргазстрой» при строительстве «Силы Сибири» задолжал 93 млн рублей

«Производственный кооператив (Артель) старателей ”Новая“» выиграл в Арбитражном суде Краснодарского края иск к АО «Краснодаргазстрой» на сумму 92,8 млн руб., документ опубликован в системе «СПАРК-Интерфакс». Задолженность образовалась во время строительства магистрального газопровода «Сила Сибири». Истец построил подъездную дорогу к УЗПКС5 на участке «КС-4 «Нимнырская» - КС-5 «Нагорная», однако ответчик услугу не оплатил.

Вчера, 9 декабря, также стало известно, что АО «Краснодаргазстрой» проиграл дело по иску ООО «Стройавто» из Северского района Кубани. Строители газопроводов не оплатили обществу аренду техники на общую сумму в 18,5 млн руб. Это решение также вынес Арбитражный суд Краснодарского края.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 51% АО «Краснодаргазстрой» принадлежит ООО «Стройгазмонтаж». При выручке от продаж компании в размере 34 млрд руб. в 2018 году убыток составил 475 млн руб.

Андрей Ульченко