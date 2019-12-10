Магнитогорских роботов сняли в клипе основателя Linkin Park

Биоморфная робототехническая платформа, разработанная на базе магнитогорского предприятия «Андроидная техника», была задействована в сюжете клипа, представленного на днях одним из основателем группы Linkin Park Майклом Шинодой, говорится в сообщении южноуральского производителя роботов.

Клип снят на песню Fine, которая стала саундтреком к фильму «Аванпост» режиссера Егора Баранова. В самом фильме также были показаны платформы, произведенные компанией, а также экзоскелеты, которые являются серийной продукцией «Андроидной техники».

Ранее магнитогорский производитель предоставил Роскосмосу антропоморфного робота Fedor, который после доработки совершил полет на Международную космическую станцию и вернулся на Землю.