Сделанного в Магнитогорске робота отправили в космос

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома «Байконур». Корабль доставит на МКС оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, посылки для экипажа, а также антропоморфного робота Fedor (Skybot F-850), сделанного в магнитогорском НПО «Андроидная техника», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

До МКС корабль доберется за двое суток. На станции российский космонавт Александр Скворцов проведет несколько экспериментов с помощью робота. Предполагается, что Fedor пробудет на МКС до 7 сентября.

Fedor был разработан и произведен «Андроидной техникой» в рамках работы над проектом «Спасатель». Затем он был передан «Роскосмосу» и доработан для экспериментального полета.