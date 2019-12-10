На Ямале по итогам 2019 года выловят 10,5 тыс. тонн рыбы

Предприятия Ямала до конца года планируют выловить 10,5 тыс. т рыбы, в прошлом году этот показатель был 10,3 тыс. т, рассказал журналистам заместитель директора департамента АПК ЯНАО Вячеслав Жедулев. Промышленным рыболовством в округе занимается 78 организаций. Среди них 17 общин коренных и малочисленных народов Севера. Глубокую переработку рыбы осуществляют четыре предприятия.

«В структуре улова 40% — сиговые виды рыб, все остальное — так называемая черная рыба: налим, язь, окунь, щука, карась. В отрасли работает 2,5 тыс. человек. Из них 90% — представители коренных малочисленных народов Севера, для которых это традиционный образ жизни»,— рассказал господин Жедулев.

По его словам, основной акцент в отрасли делается на максимальную переработку рыбы внутри округа. Сейчас около 85% рыбы уходит из округа сырцом. Он также отметил, что четыре предприятия, которые занимаются глубокой переработкой рыбы, работают над выходом на экспортные рынки. Ожидается, что экспортные поставки могут начать осуществляться в ближайшие год-два.

Татьяна Дрогаева, Салехард