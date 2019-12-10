Движение на Фрунзенском мосту в Самаре откроется на Новый год

Планируемая дата открытия движения на Фрунзенском мосту в Самаре – 30 – 31 декабря текущего года. Об этом сообщает в «Твиттере» областное министерство транспорта и автомобильных дорог.

Строительство Фрунзенского моста стартовало осенью 2015 года. В 2018 году на проведение работ по строительству объекта направлялось 3,4 млрд руб., из которых 1,4 млрд руб. – из федерального бюджета, 2 млрд руб. – из областного. Инфраструктурный объект реализуется при софинансировании из федерального бюджета, в том числе за счет средств, поступающих через государственную систему «Платон».

Георгий Портнов