Более 5,5 млрд рублей выделят власти на строительство второй очереди Фрунзенского моста

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который построит вторую очередь мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самара. Речь идет об участке от ул. Шоссейная до границы города. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Стартовая цена контракта составляет свыше 5,5 млрд руб. Строительство планируется завершить в ноябре 2022 года.

В числе прочего подрядчику предстоит провести проектно-изыскательские работы и построить три автодорожных путепровода. Один из них будет пролегать через железнодорожные пути на 1094 км перегона Кряж-Самара Куйбышевской железной дороги. Второй будет входить в состав транспортной развязки на пересечении Кряжского, Новокуйбышевского шоссе и ул. Уральская и Утевская. Еще один автодорожный путепровод будет находиться в районе примыкания Пугачевского тракта, Стромиловского шоссе и ул. Грозненская.

Строительство Фрунзенского моста стартовало осенью 2015 года. В 2018 году на проведение работ по строительству объекта направлялось 3,4 млрд руб., из которых 1,4 млрд руб. – из федерального бюджета, 2 млрд руб. – из областного. Инфраструктурный объект реализуется при софинансировании из федерального бюджета, в том числе за счет средств, поступающих через государственную систему «Платон».

Георгий Портнов