На обновление курского краеведческого музея могут выделить 478 млн рублей

Правительство РФ намерено выделить Курской области 478 млн руб. на новые помещения для краеведческого музея, сообщила пресс-служба региональной администрации. Как следует из опубликованного распоряжения федерального правительства, всего на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» субъекты РФ получат 3,5 млрд руб. Курской области на обновление краеведческого музея выдадут 68,3 млн руб. в 2021 году и 409,7 млн руб. в 2022-м. Другие регионы Черноземья дотаций из федерального центра не получили.

По словам вице-губернатора Курской области Алексея Смирнова, региону одобрена заявка, поданная еще в феврале. «С января по август мы провели архитектурный конкурс "Курск 2032". По его итогам, исходя из решения жюри и мнения жителей, определено, что новое здание для краеведческого музея строиться не будет. Под его нужды приспособят мужскую классическую гимназию. Федеральные средства будут направлены именно на эти цели»,— добавил господин Смирнов. Реконструировать предстоит 14 тыс. кв. м, эти работы должны завершиться в 2022 году.

Здание мужской гимназии ранее принадлежало Курскому электроаппаратному заводу (КЭАЗ). Он передал объект в безвозмездное пользование музею. «Сейчас профильные структуры администрации совместно с руководством музея и завода готовят техническое задание для объявления конкурса на проектирование по реставрации и приспособлению»,– отметили в пресс-службе администрации региона. Ранее на восьмом Среднерусском экономическом форуме власти и КЭАЗ подписали соглашение о сотрудничестве по восстановлению историко-культурного облика центра Курска. До конца 2020 года планируется полностью завершить освобождение территории архитектурного ансамбля «Курский детинец» от мощностей завода

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Александр Прытков