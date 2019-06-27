Перенос оставшихся мощностей КЭАЗа из центра Курска потребует около 180 млн рублей

В рамках восьмого Среднерусского экономического форума (СЭФ) администрация Курской области и группа компаний «Курский электроаппаратный завод» (КЭАЗ) подписали соглашение о сотрудничестве по восстановлению историко-культурного облика центральной части города. Согласно документу, до конца 2020 года планируется полностью завершить освобождение территории «Курского Детинца» от мощностей завода, а исторически ценные земельные участки и объекты недвижимости, большинство из которых являются объектами культурного наследия, станут собственностью Курской области. У КЭАЗа, как было отмечено в ходе СЭФ, осталось 20% мощностей в центральной части Курска. Проект перемещения мощностей предприятия в специально созданный индустриальный парк «Союз» идет с 2013 года, объем инвестиций в переезд уже превысил 535 млн руб. Для его завершения необходимо еще около 180 млн руб.

Подробнее площадке КЭАЗ в материале “Ъ-Черноземье” «Кафедральный собор окружают покупатели».

Мария Старикова, Ирина Лобанова