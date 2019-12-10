FT: бизнесмен из США хочет купить «Челси» у Абрамовича

Предприниматель из США, совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли предложил купить английский футбольный клуб «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник. По данным издания, он сделал предложение в ноябре, но оно не соответствовало оценке стоимости клуба господином Абрамовичем — £3 млрд. Сколько предложил американский инвестор неизвестно.

Как пишет FT, господин Боэли до сих пор заинтересован в этой сделке. Его представитель отказался комментировать информацию.

Напомним, ранее Роман Абрамович отказался продавать «Челси» самому богатому бизнесмену Великобритании Джиму Рэтклиффу. Хотела купить футбольный клуб и американская фирма Silver Lake. По данным The Telegraph, господин Абрамович исключил любую возможность продажи «Челси». Источник издания рассказал, что бизнесмен «хочет быть с молодой командой, которая играет в хороший футбол и не обходится ему в целое состояние»