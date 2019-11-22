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СМИ: Абрамович не будет продавать «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович «исключил любую возможность» продажи футбольного клуба «Челси», сообщает The Telegraph со ссылкой на источники из его окружения. По данным издания, подходящих предложений не поступало, и со временем он потерял интерес к этой сделке. Кроме того, на его решение повлияли успехи клуба в английской премьер-лиге под руководством тренера Фрэнка Лэмпарда.

«Он искренне рад тому, как обстоят дела. Академию "Челси" сейчас продвигают, и то, чего он хотел, наконец-то происходит»,— рассказал один из собеседников издания.

По словам источника, вопреки общественному мнению Роман Абрамович не очень озабочен трофеями клуба, но «хочет быть с молодой командой, которая играет в хороший футбол и не обходится ему в целое состояние».

Роман Абрамович, в частности, отклонил предложение о покупке от богатейшего человека Великобритании — сэра Джима Рэтклиффа, председателя и генерального директора нефтехимического группы Ineos. Последним известным претендентом на покупку клуба стал ближневосточный консорциум, который заявил на условиях анонимности, что вступил в переговоры с представителями господина Абрамовича. Заявленная цена была 2,5 млрд фунтов стерлингов (около $3,2 млрд).

Напомним, в марте британские СМИ сообщили о скорой смене владельца «Челси». Роман Абрамович стал владельцем одного из старейших английских футбольных клубов в 2003 году, заплатив за него 140 млн фунтов стерлингов. У российского бизнесмена возникли трудности с продлением британской визы, на фоне чего появились слухи о скором уходе бизнесмена из «Челси».

Подробности — в материале “Ъ” «Роман Абрамович не готов идти на понижение».

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