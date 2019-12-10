Новосибирская полиция перекрыла канал поставки черной икры

Сотрудники транспортной полиции ликвидировали канал поставки икры осетровых пород рыб в Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, отметив, что деликатес доставлялся самолетами.

«Емкости с черной икрой были замаскированы в партиях пластиковых контейнеров с легально перевозимой красной икрой»,— рассказали в полиции. Поставку черной икры организовали два брата. Икру они реализовывали на различных торговых площадках в интернете. Одного из братьев силовики задержали на выезде с территории грузового терминала аэропорта Толмачево после получения очередной партии товара, другого — в офисе.

По словам официального представителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Наталии Чернаковой, в ходе обысков в автомобиле и жилище подозреваемых обнаружены 7 кг черной икры. По некоторым данным, стоимость партии составляет около 200 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение или продажа особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу).

Константин Воронов