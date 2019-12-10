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«Таманьнефтегаз» оштрафован за хранение угля

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к административной ответственности ЗАО «Таманьнефтегаз» по иску Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, документ опубликован в системе «СПАРК-Интерфакс». Общество оштрафовано на 50 тыс. руб.

Нарушения выявлены при строительстве Таманского терминала навалочных грузов. В ходе проверки надзорное ведомство установило, что на открытой складской площадке для угля и руды № 3 производится накопление и хранение угля, что не предусмотрено проектной документацией.

Андрей Ульченко


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