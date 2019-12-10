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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Суд отказался приостановить аукцион по продаже имущества «Амкара»

Арбитражный суд Пермского края вчера отказался ввести обеспечительные меры по иску департамента имущественных отношений Перми к общественной организации «ФК „Амкар“».

ДИО пытался заблокировать проведение аукциона по продаже имущественного комплекса «Амкара» со стартовой стоимостью в 37 млн руб. Его проведение намечено на 18 декабря.

В состав имущества входит около 1 тыс. позиций. Примерно половину из них городские чиновники считают «неотделимым улучшением» стадиона «Звезда», который в этом году был передан в краевую собственность, а до июля 2018 года находился в безвозмездном пользовании «Амкара».

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