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Фото: Анатолий Зернин

Иск не лезет ни в какие ворота

Мэрия Перми претендует на большую часть имущества «Амкара»

Коммерсантъ (Пермь) от

Городские власти заявили о претензиях на большую часть имущества обанкротившегося ФК «Амкар» — футбольного покрытия, ворот, сидений. Все это было заменено на средства клуба и сейчас выставлено на торги. Город считает это неотделимым улучшением стадиона, который уже передан в краевую собственность. Эксперты полагают, что спор будет затяжным и скорее всего решится после проведения экспертизы.


Департамент имущественных отношений Перми в минувшую пятницу обратился с иском к общественной организации «ФК „Амкар“». К нему приложено заявление об обеспечительных мерах. По данным „Ъ-Прикамье“, городские власти провели проверку и обнаружили, что конкурсный управляющий ФК «Амкар» выставил на торги имущество, которое администрация Перми считает «неотделимым улучшением».

Напомним, до июня 2018 года муниципальный стадион «Звезда», на котором выступал «Амкар», находился в безвозмездном пользовании. После снятия ФК с розыгрыша суперлиги общественная организация добровольно вернула стадион городу. Городские власти отдали его в безвозмездное пользование ГБУ «Центр спортподготовки Пермского края». Минувшим летом стадион был передан в краевую собственность. Сейчас стадион использует для выступлений частная АНО «Футбольный клуб „Звезда“», подконтрольная топ-менеджменту.

ООО «ФК „Амкар“» вошло в процедуру банкротства, которая контро­лируется его основным кредитором — бывшим президентом Геннадием Шиловым. Сумма его требований превышает 256 млн руб. Общая сумма кредиторской задолженности организации — свыше 540 млн руб. Шансов покрыть долги клуба продажей имущества изначально не было: по итогам инвентаризации выяснилось, что на балансе общественной организации находится имущество на сумму 57 млн руб. В состав имущества входит примерно 1 тыс. позиций, включая автобус, футбольное поле. Наиболее дорогая позиция в списке — билетно-пропускная система (25,7 млн руб.).

Основным претендентом на покупку этого имущества считается краевое учреждение «Центр спортивной подготовки», на балансе которого сейчас хранится (по договору ответственного хранения) часть комплекса, а другая используется «Звездой» (по договору аренды). На торги имущество было выставлено за 41 млн руб. С первого раза удалось продать только автотранспорт. Причем краевое правительство, по сути основной претендент на покупку, не участвовало в торгах. На днях управляющий «Амкара» вновь выставил на торги имущество, его стартовая цена — 37 млн руб.

Именно эти торги сейчас и пытается остановить ДИО Перми. Источник в кабмине рассказал, что городские чиновники проверили продаваемое имущество и обнаружили среди них часть своего. По данным „Ъ-Прикамье“, речь идет о более чем 500 позициях. К примеру, о футбольных воротах, искусственном покрытии, электротехническом оборудовании, стадионных сиденьях. «Например, они продают ворота. А что, раньше их не было? Или окна в подтрибунном помещении…» — недо­умевает собеседник.

Юрист «Амкара» Сергей Мальцев от комментариев воздержался до изу­чения иска. Первый президент ФК «Амкар» Валерий Чупраков отметил, что в свое время город не вкладывал в развитие «Звезды», все это делалось за счет средств «Амкара». Он напомнил, что восточная трибуна была закрыта из-за возможности обрушения. Вновь она стала пригодна для использования благодаря инвестициям «Амкара». «Поэтому позиция города мне непонятна»,— сообщил экс-руководитель команды. По его мнению, сторонам надо сесть и договориться.

Глава экономического комитета гордумы Перми Арсен Болквадзе считает неправильным, если в результате спора неотделимые улучшения будут проданы на торгах и стадион останется без ворот, поля, сидений. Это не принесет ничего позитивного, полагает он.

Эксперты предрекают сложную тяжбу. «Данный спор нельзя отнести к категории легких, поскольку для ответа на вопрос о том, являются ли составные элементы стадиона отделимыми или неотделимыми улучшениями, требуется глубокое исследование всех технических аспектов. Возможно, потребуется проведение судебной экспертизы»,— говорит глава направления коммерческих споров фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин. Из судебной практики эксперт вспомнил дело 2013 года, когда Высший арбитражный суд РФ признал мини-футбольное поле и футбольное поле сооружениями, представляющими собой улучшения земельного участка, заключающиеся в приспособлении его для удовлетворения нужд лиц, пользующихся участком. «Наверняка данная позиция будет учитываться сторонами при формировании позиции по делу»,— считает юрист.

Вячеслав Суханов


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