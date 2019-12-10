СК проверит психбольницу Ставрополья на предмет закупки просроченных продуктов

В Ставропольском крае следователи начали проверку по размещенной в интернете публикации о приготовлении блюд для пациентов из просроченной рыбы в Ставропольской краевой клинической специализированной психиатрической больнице № 1. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

В выявленном в сообщении сказано, одна из ставропольских фирм не смогла реализовать в срок 6 т рыбы. Однако вместо уничтожения просрочки руководство решило продать ее в медицинское учреждение. Рыба поступила в больницу, и из нее приготовили пищу для пациентов.

Следователи проверят факты, указанные в публикации, и примут процессуальное решение.

Дарья Голякова