В Краснодаре сносят «скобяные ряды» Сенного рынка

Вчера, 9 декабря, начался демонтаж пяти нестационарных торговых объектов в «скобяных рядах» в квартале улиц Калинина, Кирова, Октябрьской и Буденного. Как сообщили в мэрии, по ним истек срок договора аренды.

Как рассказал глава кубанской столицы Евгений Первышов, владельцев около 200 торговых павильонов, договоры по которым истекли, заранее сообщили о поэтапном демонтаже строений. Данную территорию планируется возвратить в муниципальную собственность и использовать для развития центра Краснодара. По словам мэра, жилые дома в данном квартале строиться не будут.

По информации городского управления торговли и бытового обслуживания, ОАО «Экспо-Центр», управляющее Сенным рынком, предложило предпринимателям из «скобяных рядов» 30 свободных торговых мест на территории рынка. Еще 50 торговых мест им могут предоставить в торговом комплексе на пересечении улиц Калинина и Каляева.

Василий Хитрых