Премьер Удмуртии рассказал о состоянии спасенного ребенка во время проверок после смерти страдавшего ДЦП подростка

Председатель правительства Ярослав Семенов рассказал о состоянии спасенного двухлетнего мальчика в Ижевске, чья мать умерла от пневмонии несколько дней назад. Премьер сообщил, что опасности для жизни ребенка нет.

«Сразу, как только произошла эта трагедия, глава республики поручил создать оперативный штаб, который я возглавил. Сейчас ведется тщательное расследование правохранительных органов, ведется проверка всех органов исполнительной власти — от минздрава до минсоцполитики. Как только эта ситуация произошла, глава дал поручение проверить все похожие случаи. Сразу же в Ижевске была обнаружена ситуация, когда мать долгое время не выходила на связь с минздравом. В результате этой работы удалось спасти мальчика, который находился в квартире одновременно с мамой, которая, к сожалению, скончалась. В настоящий момент состояние мальчика удовлетворительное. Он находится в медицинском учреждении, проводятся все мероприятия, жизни мальчика никакой опасности не грозит. Если на каком-то этапе этой работы произошла ошибка, по вине должностного лица или по причине каких-то сложившихся обстоятельств, то необходимо сделать выводы, чтобы в будущем не допустить повторения подобных сценариев»,— отметил господин Семенов.

Напомним, 6 декабря в одной из квартир в Можге обнаружили тела женщины и ее 13-летнего сына, страдавшего тяжелой формой ДЦП. После смерти матери мальчик несколько дней оставался с ней в квартире, не мог позвать на помощь. По предварительным данным он умер от переохлаждения. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Позднее 9 декабря стало известно, что в Ижевске сотрудникам социальных служб удалось спасти двухлетнего ребенка, чья мать умерла от пневмонии пять дней назад. Специалисты приняли решение взломать дверь жилища в Ленинском районе во время проверок квартир, где по данным социальных служб и правоохранителей, могут произойти ситуации, схожие с трагедией в Можге.