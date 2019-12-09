Двухлетнего ребенка спасли в Удмуртии во время проверок после смерти страдавшего ДЦП подростка и его матери

В Ижевске сотрудникам социальных служб удалось спасти двухлетнего ребенка, чья мать умерла от пневмонии пять дней назад. Специалисты приняли решение взломать дверь жилища в Ленинском районе во время проверок квартир, где по данным социальных служб и правоохранителей, могут произойти ситуации, схожие с трагедией в Можге. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Проверки проходили по его получению.

«В ходе одной из таких проверок представители соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая мама с ребенком. Специалисты обратились в отдел по делам несовершеннолетних, приняли решение взламывать дверь. Успели. Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад»,— написал глава региона.

Он отметил, что выводы будут сделаны, проанализированы, будут пересмотрены регламенты профильных служб. Господин Бречалов также просил проявлять больше внимание к окружающим одиноким людям и плачу детей, чтобы избежать трагедий.

Напомним, 6 декабря в одной из квартир в Можге обнаружили тела женщины и ее 13-летнего сына, страдавшего тяжелой формой ДЦП. После смерти матери мальчик несколько дней оставался с ней в квартире, не мог позвать на помощь. По предварительным данным он умер от переохлаждения. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Подробнее — в материале “Ъ-Удмуртия” «Жизнь ребенка мог спасти звонок из соцслужб».