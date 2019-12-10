На Кубани будут судить подбросивших наркотики участковых

В суд Староминского района с утвержденным прокуратурой заключением направлено уголовное дело в отношении двух участковых уполномоченных районной полиции. Они обвиняются в превышении полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, следствие полагает, что в августе 2018 года участковые во время оперативно-профилактического мероприятия «Мак» потребовали от 51-летнего жителя станицы Староминской приобрести марихуану. После этого они отвезли его в лес, где якобы дали указание сорвать коноплю и положить листья растения в пакет. Вскоре к месту прибыли другие сотрудники полиции с понятыми, и мужчина в их присутствии бросил пакет с наркотиком на землю. После этого было возбуждено, а после прекращено за отсутствием состава преступления уголовное дело за якобы незаконное приобретение и хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Участковым грозит до четырех лет лишения свободы. Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, в отделе МВД по Староминскому району назначено проведение служебной проверки. «В настоящее время сотрудники полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей по занимаемым должностям», - рассказали в краевом главке.

Василий Хитрых