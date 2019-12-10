Бюджет Удмуртии на 2020 год приняли во втором чтении

Депутаты госсовета Удмуртии одобрили во втором окончательном чтении проект бюджета республики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы. После первого чтения поступило 470 поправок, из них 435 профильная комиссия рекомендовала к принятию.

Доходы бюджета Удмуртии в 2020 году ожидаются в объеме 78,078 млрд руб., налоговые и неналоговые доходы предусматриваются в сумме 57,37 млрд руб., безвозмездные поступления в сумме 20,7 млрд руб. Объем расходов прогнозируется в объеме 77,63 млрд руб. Профицит бюджета в 2020 году составит в сумме 446,6 млн руб.

За принятие бюджета проголосовало 42 депутата, трое выступили против, трое воздержались.