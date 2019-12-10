Вьетнам хочет купить два фрегата «Гепард» у Зеленодольского судозавода

Вьетнам планирует приобрести третью пару фрегатов «Гепард», выпускаемых на Зеленодольском заводе имени Горького. Об этом на встрече с председателем национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы региона. По его словам, ранее Зеленодольский завод уже поставил четыре фрегата «Гепард» для нужд министерства Национальной обороны Вьетнама.

Господин Минниханов добавил, что товарооборот между Вьетнамом и Татарстаном по итогам 2018 года вырос до $25 млн, что в два раза больше показателей 2017 года. При этом он выразил уверенность, что это не отражает «имеющийся потенциал двустороннего сотрудничества». Президент призвал работать над увеличением объемов и номенклатуры товаров.

Фрегаты «Гепард» производятся на Зеленодольском заводе с 1990 года. Первые два корабля были переданы Вьетнаму в 2011 году, еще один – в 2016 году и последний – в 2017 году.

"Ъ-Казань"