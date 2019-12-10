Mazda сертифицировала CX-30 для России

Компания Mazda сертифицировала компактный кроссовер CX-30 для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, в России появится Mazda CX-30 со 150-сильным 2-литровым бензиновым мотором SkyActiv-G. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач, передним и полным приводом.

Напомним, премьера Mazda CX-30, созданного на базе модели Mazda3 последнего поколения, состоялась весной 2019 года.