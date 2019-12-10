А им и дела нет Процесс по делу бывшего вице-мэра Уфы завершился оправданием

Октябрьский районный суд Уфы вчера полностью оправдал по обвинению в превышении должностных полномочий бывшего вице-мэра по строительству Александра Филиппова и экс-начальника управления капитального строительства мэрии Марата Гареева. Чиновникам вменялось нанесение бюджету ущерба на сумму 1,6 млрд руб. при расселении ветхого и аварийного жилья, но судья Андрей Лебедев не нашел в их действиях состава преступления. Александр Филиппов уже заявил, что рад такому исходу процесса. Марат Гареев от комментариев воздержался до рассмотрения дела в апелляции, куда, по его прогнозу, обратится прокуратура. В прокуратуре, которая требовала для экс-чиновников от семи с половиной до восьми лет колонии общего режима, о своих намерениях обжаловать приговор пока не сообщают.



Судья Октябрьского райсуда Уфы Андрей Лебедев вчера вынес оправдательный приговор по резонансному делу о нарушениях на 1,6 млрд руб. при реализации в городе федеральной адресной программы расселения ветхого и аварийного жилья. Обвиняемыми в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) были бывший вице-мэр Александр Филиппов, курировавший строительный блок мэрии в 2012-2017 годах, и экс-начальник управления капитального строительства администрации Уфы Марат Гареев.

По версии обвинения, в 2013-2014 годах чиновники из личной заинтересованности и в результате сговора организовали включение в программу домов из кварталов, ранее переданных застройщикам по договорам развития застроенных территорий. Такие дома должны были расселяться за счет инвесторов, а если это сделает бюджет, застройщик обязан был компенсировать расходы государства. Расселение домов в таких кварталах обошлось бюджету в 1,6 млрд руб., которые следствие сочло ущербом.

Статус потерпевших получили правительство Башкирии, мэрия Уфы и федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ, который выделил основную долю этих средств. Впоследствии администрация Уфы вернула фонду 516 млн руб.

Суд решил, что в материалах дела не доказан как сговор чиновников, так и их участие во включении домов из кварталов развития в федеральную программу.

В должностные обязанности Александра Филиппова и Марата Гареева, указал судья Андрей Лебедев при вынесении резолютивной части приговора, не входило формирование адресной программы и составление заявок на включение домов: они занимались лишь ее исполнением. Кроме того, свидетели, выступавшие на процессе, заявляли, что списки домов на расселение формировались главами районных администраций, а доказательств того, что вице-мэр отдавал какие-либо распоряжения включать спорные дома в программу, в материалах дела нет.

Также, отметил суд, на момент прихода Александра Филиппова в мэрию в конце 2012 года, формирование программы уже началось. Первые списки из 513 аварийных домов, подлежащих расселению, были составлены в январе 2013 года, в апреле программа была утверждена. Для ее реализации Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил лимиты в сумме 5,5 млрд руб. Позже в программу вносились изменения «из-за неточностей и технических ошибок», и в конце 2013 года был сформирован новый перечень из 580 домов. Но размер финансирования не пересматривался, отметил суд.

Он также учел показания свидетелей и подсудимых о том, что Фонд содействия реформированию ЖКХ, который считает себя потерпевшим от действий уфимских чиновников, до 2017 года не имел претензий к исполнению программы в Уфе. Фонд неоднократно проводил проверки, а когда в конце 2013 года у сотрудников мэрии возникли сомнения в правомерности включения домов из кварталов развития в программу, бывший вице-мэр по правовым и земельным вопросам Руслан Тухватшин дал заключение, что прямого запрета на это в законе нет. В фонде его мнение подтвердили, дав соответствующие разъяснения.

Окончательное решение о том, чтобы оставить дома из кварталов развития в программе, принимали не подсудимые, а тогдашний сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов, отметил суд.

В связи с этим он также сослался на показания бывшего премьера республики Рустэма Марданова, представителей минфина и мэрии, которые в суде заявили, что никакого ущерба действия подсудимых бюджету не нанесли.

Более того, учел суд, бывший заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Рустам Нурисламов дал показания, согласно которым Александр Филиппов активно содействовал в предъявлении застройщикам исков о возмещении понесенных мэрией затрат. Претензии были направлены девелоперам в 2016 году, а заявления в арбитражный суд Башкирии мэрия направила в 2017 году (тогда полным ходом шло расследование этого дела).

Сам бывший вице-мэр сообщал, что в итоге суды обязали застройщиков заплатить более 1 млрд руб., с большинством из них заключены мировые соглашения о рассрочке этих выплат.

Марат Гареев был оправдан также и по второй статье своего обвинения — в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ). При задержании у чиновника в квартире было изъято портативное прослушивающее устройство.

Сам он на процессе заявил, что «черная коробочка» оказалась у него случайно: ее передал детям в Таиланде какой-то незнакомый турист то ли из Беларуси, то ли из Украины.

Все это время господин Гареев думал, что это неработающий мобильный телефон, к которому не подходит ни одна сим-карта.

Суд также признал устройство нерабочим, указав, что уголовная ответственность предусмотрена за покупку только технически исправных специальных технических средств. Версия следствия о том, что Марат Гареев использовал прослушку, не нашла своего подтверждения, отметил судья: «Все сомнения вины трактуются в пользу обвиняемого».

За подсудимыми признано право на реабилитацию и возмещение морального и имущественного вреда. Суд снял арест, наложенный на жилой дом Александра Филиппова.

Гособвинение просило назначить бывшему вице-мэру почти максимальное наказание, предусмотренное статьей «Превышение должностных полномочий»,— восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, для Марата Гареева — семь с половиной лет. Представитель прокуратуры вчера заявил, что в ведомстве пока не определились, будут ли обжаловать приговор.

«Я рад, что суд разобрался в этом деле, в этом нагромождении несуразностей, которые были допущены следствием,— прокомментировал оправдательный приговор Александр Филиппов.— Самое главное — люди были расселены, а все деньги потрачены по целевому назначению. Все остальное — домыслы».

Марат Гареев от комментариев воздержался до вступления приговора в силу.

Влада Шипилова