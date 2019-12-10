Регионам обещан покой

Агентство Moody's в своем новом отчете дало стабильный прогноз по финансовому состоянию российских регионов на 2020 год. Главное обоснование такой оценки — доходы бюджетов субъектов устойчиво растут, несмотря на ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры.

Внешние факторы в сочетании с низкими темпами роста экономики в следующем году, тем не менее, будут сдерживать рост прибыли сырьевых компаний — это, соответственно, скажется на доходах регионов, для которых налог на прибыль является бюджетообразующим (25–30% их общих доходов). Однако усиление налогового администрирования («обеление» зарплат поспособствует росту поступлений НДФЛ, а цифровизация и увеличение доли безналичных трансакций — налогов от малого бизнеса) позволит собственным доходам регионов расти чуть быстрее инфляции. Одновременно накопленный центром бюджетный профицит позволит увеличить трансферты регионам (с 16% ВВП в 2019 году до 18% в 2020-м), а рост объемов ликвидности повысит устойчивость к неблагоприятным экономическим изменениям.

Эксперты Moody's считают, что снижение инфляции и ключевой ставки ЦБ в сочетании с избытком ликвидности в банковском секторе и невысоким спросом на кредиты со стороны компаний создадут для региональных властей благоприятные условия для рефинансирования долгов ради снижения их стоимости и увеличения срока погашения. Политика сбалансированных бюджетов на фоне роста доходов позволит регионам продолжить сокращение доли заемных средств.

Отметим, что в перспективе ситуация с долговой нагрузкой части регионов может оказаться неоднозначной. Как следует из также выпущенного вчера агентством АКРА комментария, новая реструктуризация бюджетных кредитов может обернуться ростом долга регионов или финансированием проектов, далеких от их реальных потребностей. Речь идет о заложенной в федеральный бюджет-2020 пролонгации срока возврата кредитов центра до 2029 года — для регионов, которые пообещают вложить сэкономленные на этом деньги в новые инвестпроекты. Как отмечают в АКРА, чтобы изыскать средства на инвестпроект, региону может понадобиться привлечение долгового финансирования на рынке — то есть вместо замещения одних обязательств другими произойдет рост совокупного долга региона и его расходов.

Вадим Вислогузов