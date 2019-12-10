«Единая Россия» примеривается к аппаратному усилению

По сведениям “Ъ”, федеральное руководство «Единой России» хочет расширить ответственность глав регионов за результаты партии на выборах. Напомним, в октябре 13 региональных руководителей возглавили местные отделения партии. Этот список в ближайшее время может быть расширен.

Как сообщал “Ъ” 25 октября, региональные отделения «Единой России» минувшей осенью возглавили руководители Адыгеи, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Якутии, губернаторы Приморского и Ставропольского краев, Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Брянской и Мурманской областей, а также врио главы Севастополя. Эта тенденция может быть продолжена, говорит источник, близкий к администрации президента:

«Такая система позволяет активизировать административный ресурс, после неочевидных результатов прошлого года это нужно партийному руководству».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что из губернаторов, желающих последовать примеру коллег, «выстроилась очередь». Однако ряд региональных руководителей дали понять, что не хотели бы брать на себя дополнительную ответственность. Так, астраханский губернатор Игорь Бабушкин заявил после съезда «Единой России» 23 ноября, что «этот сценарий (возглавить региональное отделение партии.— “Ъ”) полностью отменяется». На выборы господин Бабушкин шел в порядке самовыдвижения. «Я получил приглашение на съезд как высшее должностное лицо субъекта. Я очень благодарен депутатам и членам ЕР, которые поддержали меня на выборах как самостоятельного кандидата»,— уточнил он.

На днях глава Калмыкии Бату Хасиков также отказался от предложения возглавить отделение партии в республике. Он написал в Instagram, что сообщил о таком решении Андрею Турчаку. Господин Хасиков выдвигался на выборы от партии. Он отметил, что за последние три месяца уровень доверия к ЕР в Калмыкии вырос на 10%, по данным фонда «Общественное мнение», Калмыкия по рейтингу партии третья в ЮФО (37,8%).

По словам источников “Ъ”, близких к администрации президента, в ЕР хотели бы видеть в своих рядах «символические фигуры» руководителей — например, мэра Москвы Сергея Собянина.

В 2016 году Сергей Собянин возглавил столичный список партии на выборах Госдумы вместе с режиссером Станиславом Говорухиным и сопредседателем столичного штаба ОНФ Любовью Духаниной. В 2011 году Владимир Путин, тогда премьер-министр и лидер «Единой России», уже предлагал господину Собянину возглавить московское отделение партии.

Напомним, глава московского регионального отделения Андрей Метельский, не прошедший в новый созыв МГД, пока сохраняет партийный пост, но источники “Ъ”, близкие к администрации президента и руководству партии, сказали, что кандидатуры возможного нового главы московского отделения партии уже обсуждаются. По их словам, предложение поступало и господину Собянину, однако какого-либо решения пока нет. В свою очередь, руководитель исполкома московского отделения партии Олег Смолкин сказал “Ъ”, что впервые слышит об этом. Господин Турчак, комментируя “Ъ” такую возможность, сказал, что московский мэр и так занимает в партии высокую должность в бюро высшего совета. По данным “Ъ”, среди кандидатур на должность главы столичного отделения рассматривают также председателя Мосгордумы, члена политсовета регионального отделения ЕР Алексея Шапошникова.

Источники “Ъ”, близкие к администрации президента, заявляют, что новой волны вступления губернаторов в партию можно ожидать весной 2020 года. Другие собеседники “Ъ”, близкие к партийному руководству, относятся к такой перспективе скептически: если это и произойдет, то не станет стратегическим успехом ЕР, поскольку приведет к снижению самостоятельности региональных отделений.

«Попытки же партии опираться на административный ресурс в регионах опасны в условиях негативного отношения к ней: велик риск перегиба»,— отмечает политолог Александр Кынев. Политолог Евгений Минченко говорит, что «план расширить число губернаторов, которые должны возглавить реготделения, есть, но в Москве это вряд ли много принесет "Единой России": у столичного мэра образ аполитичного технократа, который и дает ему электоральные очки». Расширение корпуса партийных губернаторов будет иметь не столько рейтинговое, сколько аппаратное значение для партии и глав регионов, считает политолог Александр Пожалов. Он напоминает, что цикл выборов 2020 года по набору регионов будет сложнее для ЕР, чем выборы 2019 года. «Если еще часть губернаторов возглавит партию в выборных регионах 2020 года, это будет означать концентрацию всего административного ресурса на результате партии и закрепление установки против самовыдвижения в депутаты в сложных регионах,— считает господин Пожалов.— Но сам по себе приход губернатора в руководство региональным отделением партии ничего не дает ей с точки зрения прироста рейтингов».

Для господина Собянина приход в региональное отделение ЕР также может быть невыгоден «с имиджевой точки зрения», считает политолог: по его мнению, результат партии в Москве на выборах в Госдуму сможет оказаться ниже 38%, полученных в 2016 году, когда господин Собянин возглавлял региональный список, и это может «трактоваться критиками мэра как свидетельство снижения его собственной поддержки». Напомним, на выборах в Мосгордуму представители партии вели предвыборные кампании как самовыдвиженцы; после выборов эту идею подверг критике председатель партии Дмитрий Медведев, а собеседники “Ъ” в ЕР давали понять, что идея самовыдвижения принадлежала технологам московской мэрии.

Людмила Сергеева; Сергей Петунин, Саратов