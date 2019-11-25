Ротация ради выборов

XIX съезд «Единой России» фактически дал старт думской избирательной кампании-2021. Ее лидер премьер-министр России Дмитрий Медведев, имея в виду уроки кампании в Мосгордуму, раскритиковал практику единороссов идти на выборы самовыдвиженцами. Глава Генсовета Андрей Турчак назвал целью «Единой России» на выборах 301 мандат в Госдуме. Эксперты считают эту цифру слишком оптимистичной, а вице-спикер Госдумы Петр Толстой в разговоре с “Ъ”, напротив, заявил, что мест у партийцев в парламенте будет больше, чем определил господин Турчак. Он по-прежнему называет «Единую Россию» «партией побед», несмотря на недавний неуспех на выборах в столичный парламент.

Накануне съезда источники “Ъ” в партии прогнозировали ротацию как в руководящих органах, так и в аппарате. Перемены связаны с предстоящими в 2021 году выборами в Госдуму. Партии важно определиться, кто будет контролировать избирательную кампанию. По итогам съезда замсекретаря генсовета «Единой России» вместо Виктора Селиверстова стал вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов. Он будет курировать региональный и электоральный блоки.

Еще одним заместителем Андрея Турчака, ответственным за взаимодействие с гражданским обществом, стал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Господин Хинштейн всегда позиционировал себя как популярного политика, способного самостоятельно выигрывать выборы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с “Ъ” позитивно прокомментировал назначение депутата. Депутат Госдумы Ольга Баталина до съезда занимала пост первого заместителя Андрея Турчака, теперь она просто замсекретаря. Скорее всего, она будет курировать работу общественных приемных. По словам руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, обновление руководящего состава связано с усилением контроля администрации президента над партией.

Как и предполагал “Ъ”, изменения произойдут и в партийном аппарате. В центральном исполкоме появится проектный офис, который станет предвыборным штабом партии к началу избирательного цикла. Его работу будут курировать Андрей Парфенов и Роман Любарский.

Источник “Ъ” в партии рассказал, что несколько депутатов Госдумы приглашения не получили. Среди них Сергей Железняк и Наталья Поклонская, которые в свое время отказались голосовать за пенсионную реформу. Госпожа Поклонская подтвердила “Ъ”: «Я не член партии "Единая Россия", как гостю, мне приглашения не поступало. Думаю, стоит спросить в ЦИКе партии, почему Крым не был представлен на съезде своим депутатом». Господин Железняк вчера не брал трубку. При этом в партии “Ъ” официально ответили, что приглашения были направлены всем депутатам, входящим во фракцию, а если кто-то не смог прийти, то по личным причинам.

Андрей Турчак назвал целью «Единой России» на выборах 301 мандат в Госдуме, то есть конституционное большинство. Эксперты в разговоре с “Ъ” усомнились, что в нынешней ситуации это возможно. «Заявление об амбициозных целях ЕР прозвучало, чтобы показать себе и конкурентам наличие оптимизма»,— сказал “Ъ” президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Зато вице-спикер Госдумы Петр Толстой в разговоре с “Ъ” открыто не согласился с целью господина Турчака: «Сейчас у "Единой России" в Думе 343 мандата. Вы что думаете, мы 40 мандатов кому-то отдадим? "Единая Россия" — партия побед!»

Премьер-министр Дмитрий Медведев на съезде подвел итоги единого дня голосования 8 сентября. Он раскритиковал практику идти на выборы самовыдвиженцами и посоветовал членам партии выйти из «Единой России», если они собираются баллотироваться таким образом. Напомним, на выборах в Мосгордуму все представители «Единой России» баллотировались как самовыдвиженцы. 20 из 45 мест в московском парламенте получила оппозиция. Сразу после выборов обсуждалась возможность отставки секретаря московского отделения партии Андрея Метельского, проигравшего выборы в своем округе. Пока этого не произошло. Перегруппировка в отделении все же планируется: глава исполкома Олег Смолкин заявил о переходе на другую работу в конце декабря. Его место, по данным источников “Ъ”, займет замглавы исполкома федеральной «Единой России» Максим Руднев. На съезде господин Метельский по результатам голосования был выведен из состава президиума генсовета, но остался в совете. Сам господин Метельский сообщил “Ъ”, что больше никаких ротаций в составе московского отделения не планируется, пообещав, что московские единороссы будут «больше следить за своим имиджем».

Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров, Ангелина Галанина, Елена Рожкова