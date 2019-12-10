Британский суд не поверил ФСБ

Как стало известно “Ъ”, Великобритания отказалась экстрадировать в Россию ключевого обвиняемого по уголовному делу о коррупции в СКР Дмитрия Смычковского. ФСБ считает, что именно он передал взятку в $1 млн высокопоставленным сотрудникам СКР за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова, однако Вестминстерский суд Лондона спецслужбе не поверил. Не убедили суд и фотографии камеры с холодильником, плазменным телевизором и белоснежным унитазом, обещанной обвиняемому в случае его экстрадиции — как выяснилось на процессе, фото было сделано в женском СИЗО «Печатники».

Генпрокуратура РФ вела переписку с Королевской прокурорской службой Великобритании о выдаче Дмитрия Смычковского более двух лет, с сентября 2017 года. Все это время два ведомства обменивались документами, в которых одна сторона приводила свои аргументы, обосновывающие необходимость экстрадиции господина Смычковского в Россию, а другая — требовала представить ей дополнительные доказательства его причастности к преступлению.

В ноябре прошлого года экстрадиционный запрос поступил наконец в Вестминстерский суд Лондона. Тот сразу же отправил к господину Смычковскому домой полицейских, которые доставили его на заседание. Однако, изучив аргументы российской стороны, которые изложил на процессе представляющий Генпрокуратуру английский барристер Питер Колдуэлл, судья посчитала, что оснований для ареста недостаточно. Она забрала у Дмитрия Смычковского паспорт, запретив ему покидать страну на время разбирательства, и выпустила под залог в £50 тыс., которые тот сразу же внес.

После этого затяжная переписка продолжилась с той лишь разницей, что объясняться Генпрокуратуре пришлось не со своими коллегами из Королевской прокурорской службы Англии и Уэльса, как раньше, а с Вестминстерским судом.

Судья для начала сообщила барристеру Колдуэллу, что первую инкриминируемую ФСБ Дмитрию Смычковскому взятку — джип Wrangler стоимостью 2,5 млн руб., который тот якобы передал начальнику главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаилу Максименко,— вообще взяткой не считает. Дело в том, что внедорожник, как уже сообщал “Ъ”, действительно передавался господину Максименко на время, однако переход права собственности на автомобиль так и не был совершен.

«Владелец имеет право дать попользоваться своим автомобилем кому угодно и когда угодно»,— пояснила судья.

Разбирательство по второй взятке затянулось еще на год. По версии следственного управления ФСБ, напомним, после джипа господин Смычковский передал господину Максименко еще и $1 млн за досрочное освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). Эту сумму за вычетом комиссионных самого Дмитрия Смычковского полковник Максименко, по версии следствия, поровну разделил с тремя руководителями ГСУ СКР по Москве, которые и обеспечили переквалификацию обвинения господину Кочуйкову и выход его из СИЗО. «Авторитета», правда, сразу водворили обратно сотрудники ФСБ. Они же вскрыли предполагаемую коррупционную схему и возбудили уголовное дело против сотрудников СКР, которое слушается сейчас в Мосгорсуде.

Английский суд тем не менее с аргументами чекистов, переданными через Генпрокуратуру и барристера Колдуэлла, не согласился.

Там, например, потребовали предоставить заявление и показания взяткодателя, которых в уголовном деле нет. Напомним, что фигурирует в нем только посредник Смычковский, а на нем вся «цепочка» обрывается. Судья запросила видеоподтверждение передачи валюты, а также номера купюр, которые были заранее помечены спецслужбой во время контролируемой передачи взятки. Предоставить эту информацию в суд Генпрокуратура опять же не смогла, поскольку деньги в уголовном деле также не фигурируют.

Кроме того, судья поинтересовалась у барристера, почему в российское уголовное дело не были включены показания обвиняемого Смычковского, которые он дал в ходе опроса, организованного адвокатом одного из обвиняемых по уголовному делу, Еленой Федуловой. Госпожа Федулова, напомним, специально прилетала к господину Смычковскому в Лондон и опросила предполагаемого посредника. Он категорически отрицал свое участие в коррупционной схеме и сообщил, что готов был бы ответить и на вопросы следователя ФСБ, если бы не опасался ареста. Судья пояснила, что игнорирование следствием показаний обвиняемого, данных адвокату, является грубым нарушением его права на защиту.

Наконец, усомнилась представитель Вестминстерского суда и в том, что в случае экстрадиции будут соблюдены все остальные права обвиняемого. Убеждая ее в обратном, Генпрокуратура заявила, что Дмитрию Смычковскому в случае его выдачи будет инкриминироваться только указанное в экстрадиционном запросе преступление, а дополнительных обвинений в процессе расследования не появится. Главное надзорное ведомство пообещало, что во время предварительного следствия его не станут подвергать пыткам и применять к нему жестокие либо унижающие человеческое достоинство формы наказания, а находиться под следствием обвиняемый будет в СИЗО, где условия содержания соответствуют европейским. Такие же условия будут и в колонии.

В качестве наглядного подтверждения своих слов надзорное ведомство прислало в суд фотографии московского изолятора и некоей колонии во Владимирской области, в которые будет помещен экстрадируемый. На них были изображены просторные светлые камеры с плазменными телевизорами на стенах, холодильниками и до блеска вычищенными унитазами.

Однако необходимое впечатление от фотодокументов испортили адвокаты господина Смычковского и российские правозащитники, которых суд привлек в качестве экспертов.

Те пояснили, что по российским законам никто не гарантирует осужденному Владимирскую область — отбывать срок он может и в другой области. В фотографиях же образцового СИЗО правозащитники опознали рекламные картинки, сделанные в женском изоляторе №6 в Печатниках, в который господин Смычковский ни при каком раскладе не попадет.

В итоге после шести проведенных заседаний Вестминстерский суд принял отказное решение. Дмитрия Смычковского в зале суда освободили от всех обязательств, вернули ему документы и £50 тыс., которые он оставлял в качестве залога. Более того, Великобритания компенсирует господину Смычковскому расходы, которые он понес на адвокатов. Он, кстати, пользовался услугами юриста не самого высокого класса, который обошелся ему примерно в £1,2 тыс. в час. Гонорар барристера Питера Колдуэлла, представлявшего обвинение, мог быть больше.

Сергей Машкин