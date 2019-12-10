«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Париж и обратно 10 декабря

Компания «Аэрофлот» отменила рейсы из Москвы в Париж и обратно, назначенные на 10 декабря, «в связи с общенациональной забастовкой во Франции», сообщается на сайте перевозчика. Клиентов также будут оповещать через колл-центр.

«Пассажиры будут отправлены последующими рейсами, которые будут выполнены на воздушных судах повышенной вместимости»,— уточнила компания.

Напомним, во Франции проходят забастовки из-за готовящейся пенсионной реформы. Среди протестующих — транспортники, энергетики, учителя и работники больниц. Демонстрации проходили и 9 декабря, в день проведения саммита «нормандской четверки». Из-за протестов во Франции встали поезда дальнего следования и пригородные, авиакомпании сокращают число рейсов.

О первом дне забастовки — в материале “Ъ” «Французы вышли за пенсию».