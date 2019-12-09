«Молот-Прикамье» уступил «Ладе»

ХК «Молотом-Прикамье» сегодня в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги в Тольятти уступил местной «Ладе». Пермяки первыми открыли счет. В первом периоде отличился Валерий Глебов. Однако затем пермская команда только пропускала. В итоге поражение со счетом 1-3.

После матча наставник пермской команды не стал ругать игроков за поражение. «Неплохо, считаю, играли. В первом периоде преимущество было у нас, во втором соперник нас прихватил в отрезок, когда мы пропустили две шайбы. В целом игра была равной, были моменты, чтобы отыграться, не смогли забить и пропустили в пустые ворота. Самоотдача у ребят была неплохая»- отметил главный тренер команды Папвел Десятков.

«Молот-Прикамье» не смотря на неудачу и второе подряд поражение на выезде остался на 20 месте в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ.