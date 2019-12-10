«Сафмар» складывает уголь

Группа «Сафмар» планирует создать угольную компанию с годовой добычей в 30 млн тонн на базе «Русского угля» и Кузбасской топливной компании (КТК), которая в этом году стала частью холдинга Михаила Гуцериева, рассказывают источники “Ъ” и подтверждают в группе. Синергия между активами возможна на внутреннем направлении продаж: «Русский уголь» большую часть угля продает внутри России, а КТК обладает крупной розничной сетью. Эксперты считают, что объединенная компания станет третьей по размеру на угольном рынке страны.

Группа «Сафмар» рассматривает возможность объединения двух своих угольных активов — Кузбасской топливной компании и «Русского угля», рассказал “Ъ” источник, близкий к ПФГ «Сафмар». Другой источник сообщил, что о конкретных сроках и параметрах объединения говорить пока рано, они обсуждаются.

В «Сафмар» подтвердили, что группа действительно планирует объединить все свои угольные активы в одну структуру. «Она будет ежегодно добывать свыше 30 млн тонн угля, 20 млн тонн из которых планируется направлять на экспорт»,— пояснили “Ъ” в группе.

Источники “Ъ” считают логичным обсуждение объединения двух активов группы, учитывая их синергию. «Русский уголь» и КТК добывают угли энергетических марок. Активы «Русского угля» расположены в Амурской области, Хакасии и Красноярском крае. В состав компании входят семь угледобывающих предприятий, обогатительная фабрика, энергообеспечивающие, транспортные и ремонтные предприятия. Добыча — 14 млн тонн угля, из которых 3,5 млн тонн идет на экспорт. Потребителями угля на внутреннем рынке являются предприятия ЖКХ, ТЭЦ и ведомственные структуры. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании за 2018 год составляет 27 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб.

Большая часть продукции КТК, напротив, идет на экспорт. В 2018 году в Восточную Европу и на рынки АТР было поставлено 7,17 млн тонн и 5,26 млн тонн соответственно. На внутренний рынок поступило 3,84 млн тонн угля КТК. Добыча составила 15,7 млн тонн. КТК включает в себя разрезы «Виноградовский», «Караканский-Южный», «Черемшанский» и «Брянский», две обогатительные фабрики. В материалах компании говорится, что КТК обладает «крупнейшей в России розничной сетью по реализации угля», которая насчитывает сто точек продаж.

Актив только в этом году вошел в состав холдинга «Сафмар». В мае подконтрольная семье Гуцериевых Kilton Overseas Limited с партнерами вошла в капитал компании. Сейчас Kilton владеет 46,1% акций компании, в ноябре она сделала оферту миноритариям, и если все ее примут, то «Сафмар» консолидирует 100% КТК. Акции КТК торгуются на Московской бирже по цене 192,4 руб. за штуку, условия оферты — 196,27 руб. за бумагу. В ноябре Михаил Гуцериев был избран председателем совета директоров КТК, а гендиректор «Русского угля» Станислав Грачев и его зам по правовым вопросам Максим Скороходов вошли в совет. В 2018 году выручка компании составляла 47 млрд руб., чистая прибыль — 6 млрд руб.

По подсчетам Бориса Красноженова из Альфа-банка, в результате объединения на российском рынке появится третий по размеру производитель угля после СУЭК и «Кузбассразрезугля». «Исходя из размера российского угольного рынка в 420–430 млн тонн в этом году, объединенная компания может занять долю около 8%»,— полагает эксперт. По его мнению, синергии при создании столь крупного производителя объективно присутствуют с точки зрения управленческих структур, оптимизации использования обогатительных мощностей и транспортной инфраструктуры, а также большей гибкости в плане экспортных продаж.

Евгений Зайнуллин