Минпромторг не ждет роста цен на машины из-за введения этикетки энергоэффективности

Министерство промышленности и торговли России не считает, что введение в РФ с 31 марта 2020 года этикетки энергоэффективности для автомобилей, в которой будет указана информация о количестве выделяемого транспортным средством углекислого газа и данные о потреблении транспортным средством топлива и экологическом классе автомобиля, приведет к росту цен на машины.

«Введение этикетки энергоэффективности не повлияет на ценообразование автомобилей в РФ»,— сообщила пресс-служба Минпромторга ТАСС.

Этикетка энергоэффективности на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т появится в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. В документе должна быть указана информация о количестве выделяемого транспортным средством углекислого газа. Также он должен содержать данные об объеме расходуемого на 100 км движения бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа. Для электромобилей необходимо указывать количество потребляемой электроэнергии и запас хода.