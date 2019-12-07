Новый документ на автомобиль появится в России

Сопроводительный документ «этикетка энергоэффективности» на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т появится в России, сообщает RT. Документ появится в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

В документе должна быть указана информации о количестве выделяемого транспортным средством углекислого газа. Также он должен содержать данные об объеме расходуемого на 100 км движения бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа. Для электромобилей необходимо указывать количество потребляемой электроэнергии и запас хода.

«Этикетка энергоэффективности должна входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к ТС при его продаже и демонстрации»,— приводит RT цитату из ГОСТа. Предполагается, что он вступит в силу 31 марта 2020 года.