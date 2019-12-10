Бывшего начальника антитеррористического отдела ГУФСИН заподозрили в покушении на мошенничество

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГУФСИН по региону. До 2016 года он занимал должность начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, противодействию терроризму и экстремизму оперативного управления ГУФСИН. По версии следствия, офицер предложил жителю региона передать ему 150 тыс. руб. За это он обещал решить с полицейскими вопрос о его непривлечении к уголовной ответственности. На основании оперативных материалов УФСБ по Пермскому краю в отношении офицера было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.