Грузовики пускают в объезд «Платона»

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) пытается вдохнуть новую жизнь в идею бесплатного проезда газомоторных грузовиков по федеральным трассам. Там считают, что Минтранс выступает против такой льготы из-за выпадающих доходов системы «Платон», которые составляют лишь 300 млн руб. в год. Сейчас существует как минимум две концепции льготы: временная отмена платы на пять лет, в том числе для двухтопливной техники, или полный отказ от платы для грузовиков на газе. Мера должна помочь росту парка газомоторной техники, но перевозчики видят у нее ограниченный потенциал.

АЕБ обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой обнулить плату для газомоторных грузовиков свыше 12 тонн в рамках системы «Платон». В письме сообщается, что решение по льготе не принимается из-за отсутствия источника компенсации выпадающих доходов для оператора «Платона». Эти потери в ассоциации оценивают всего в 300 млн руб. ежегодно, что не превышает размера ежегодного кассового неисполнения бюджета Федерального дорожного фонда. Оператор системы «Платон» — РТИТС, где, по данным ЕГРЮЛ, 50% принадлежит структуре «Ростеха», 23,5% — Игорю Ротенбергу, 19% — Андрею Шипелову, 7,5% — Антону Замкову.

67,5 тысячи грузовых автомобилей на газомоторном топливе было зарегистрировано в России на 1 января 2018 года

В октябре Российское газовое общество направило в правительство законопроект, предполагающий, в частности, право бесплатного проезда по федеральным трассам для тяжелых газомоторных грузовиков, сообщал ТАСС. А в августе российский офис Scania обращался к главе совета директоров «Газпрома» Виктору Зубкову, сообщая, что поддержка грузовиков на ГМТ очень эффективна: 400 грузовиков Scania, которые числились в парке на июль, потребляют около 30 млн кубометров газа в год — это почти 5% от общего потребление газа на транспорте РФ в 2018 году. По действующему тарифу «Платона» с каждого грузовика взимается около 150 тыс. руб. в год, так что льгота на проезд существенно повысит привлекательность ГМТ-техники, говорится в письме.

Ощутимого снижения поступлений для оператора «Платона» в Scania также не увидели, говоря, что ГМТ-грузовики свыше 12 тонн составляют не более 0,2% от всего парка и введение льготы на пять лет приведет к последующему возобновлению платежей с большего числа машин. Временная льгота — это более компромиссный вариант, поясняет источник “Ъ”, и она может быть распространена на двухтопливные грузовики.

ГМТ способствует снижению углеродного следа, поэтому идея отменить или диверсифицировать плату за проезд в зависимости от экологического класса или уровня выбросов окажет позитивное влияние на спрос на технику на альтернативных видах топлива, считает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting.

Если решение будет принято на государственном уровне, то РТИТС начнет прорабатывать технические нюансы, сказали “Ъ” в компании. В Минпромторге поддерживают создание преференций для экологически чистого транспорта, но отмечают, что вопросы взимания платы в системе «Платон» относятся к компетенции Минтранса. В Минтрансе сообщили, что не поддерживают идею.

Грузовики, работающие на ГМТ, соответствуют наиболее экологичному транспорту класса — «Евро-6», говорит замдиректора операционного управления по спецтранспорту AsstrA Олег Гребенько. Он ссылается на опыт Германии, где отменена плата за проезд по дорогам для газовых грузовиков. Но техника на газе существенно дороже грузовиков, работающих на дизтопливе, говорит директор по операциям FM Logistic Алексей Бормин, и отмена платы в системе «Платон» существенно не повлияет на решение компаний ее покупать: «Мы бы скорее приветствовали получение определенных льгот или субсидий на ее закупку».

Олег Гребенько согласен, что высокая стоимость техники будет сдерживать рост покупок газовых грузовиков, как и недостаточное число газовых заправок. «На одном газе далеко не уедешь»,— говорит гендиректор транспортной компании «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев. По его словам, количество соответствующих АЗС на всю страну не превышает нескольких сотен и осуществлять грузоперевозки за пределами Московского региона или вне пределов городской черты достаточно сложно. Более эффективным он считает введение льгот и для двухтопливных транспортных средств. Однако, полагают источники “Ъ”, тогда есть риск, что грузовики будут переключаться на газ только в местах контроля, а отслеживание переоборудованной техники в системе также может быть затруднительно.

Ольга Никитина