Оренбург возглавит вице-мэр

Дмитрий Кулагин написал заявление о сложении полномочий главы Оренбурга. Он занял этот пост год назад после отставки Евгения Арапова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. По информации экспертов „Ъ“, новым мэром города может стать Владимир Ильиных — назначенный неделю назад первым заместителем градоначальника, экс-депутат заксобрания Свердловской области и бывший глава администрации Североуральского городского округа. Эксперты связывают уход Дмитрия Кулагина с тем, что в управлении городом требуется больше хозяйственная работа, а он в большей степени «политик».

Дмитрий Кулагин покинет пост главы Оренбурга. Заявление об уходе он написал вчера, сообщили „Ъ“ в пресс-службе городской администрации.

«Дмитрий Кулагин сегодня последний день в должности главы города. Он написал заявление о сложении полномочий»,— сказала собеседница издания. В пресс-службе Оренбургского городского совета сообщили, что заявление господина Кулагина уже поступило к ним. «Соответствующий проект решения будет рассмотрен на очередном заседании городского совета 24 декабря»,— сообщили в городском совете.

Глава города написал заявление об увольнении по собственному желанию. Место его новой работы и кто будет временно исполнять обязанности градоначальника, не сообщается. Дмитрий Кулагин возглавлял Оренбург с конца 2018 года. До этого работал в должности заместителя председателя правительства Оренбуржья, руководителя аппарата губернатора и областного правительства.

Его увольнению предшествовал скандал с обрушением нескольких пролетов виадука на улице Терешковой в Оренбурге, которое произошло в понедельник, 2 декабря. В результате происшествия пострадали два человека. В итоге в связи в обрушением путепровода было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Вчера проезд на ул. Терешковой был открыт. Движение восстановлено в обе стороны.

До Дмитрия Кулагина градоначальником был Евгений Арапов. Он лишился своей должности после возбуждения в отношении него уголовного дела. Евгению Арапову вменяется создание через подставное лицо коммерческой фирмы, получение взятки в крупном размере в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере, а также через незаконное оказание услуг имущественного характера в особо крупном размере (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сначала он был помещен под стражу, затем уволен с поста главы города, впоследствии переведен под домашний арест, а затем отпущен под подписку о невыезде. Процесс по делу Евгения Арапова проходит в Оренбурге в настоящее время.

По информации экспертов „Ъ“, новым главой Оренбурга может стать Владимир Ильиных — первый заместитель градоначальника. На этот пост он был назначен в начале прошлой недели. До этого Владимир Ильиных был заместителем председателя комитета Законодательного собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. С декабря 2012го по сентябрь 2016 года занимал пост первого заместителя главы администрации Североуральского городского округа, затем должность главы админи­страции.

Эксперты не видят связи между отставкой главы города и скандалом с разрушенным мостом. «Разговоры о том, что Дмитрий Владимирович покинет пост главы города, шли достаточно давно, даже до осенних выборов. Стоял только один вопрос — где ему работать после этого? Как я понимаю, в данный момент этот вопрос решен. Именно поэтому до Нового года он покинул свой пост. Тем более, приехал человек из Свердловской области Владимир Ильиных, который стал первым замом и сейчас станет исполняющим обязанности главы города. Я так понимаю, что после Нового года он пройдет через процедуру конкурса и станет главой»,— рассказал политолог Кирилл Шкилев.

По мнению эксперта, Дмитрий Кулагин работал не на своем месте: «Он достаточно опытный политик, с начала 90х работал в различных органах власти. Но управление городом — больше хозяйственная работа, нежели политическая. И это не совсем его. Вероятно, он все-таки выполнил свою роль, потому что пришел в политический момент. Предыдущий глава города Евгений Арапов сидел в СИЗО, им ничего не оставалось, как искать человека, который найдет корни, чтобы остановить бардак, который творился».

Ани Айвазян