Собственникам напомнили о «Приоритете»

Арбитражный суд Самарской области обязал акционеров ОАО Банк «Приоритет» — Дениса Машкова, Татьяну Кузнецову и Владимира Зайцева возместить банку убытки в размере 497 млн руб. С Татьяны Кузнецовой и Владимира Зайцева дополнительно взыскано 44 млн руб. в пользу «Приоритета». В 2014 году кредитная организация лишилась лицензии ЦБ РФ. В банке продолжается конкурсное производство. По данным АСВ, требования кредиторов «Приоритета» составляют около 1,3 млрд руб.

Акционеры ОАО Банк «Приоритет» Денис Машков, Татьяна Кузнецова и Владимир Зайцев привлечены к субсидиарной ответственности на 497 млн руб. С Татьяны Кузнецовой и Владимира Зайцева дополнительно взыскано около 44 млн руб. в пользу банка. Все трое входили в состав правления финансовой организации. С соответствующим иском конкурсный управляющий «Приоритета» — «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) обратилось в суд в 2017 году. АСВ требовало взыскать с банкиров почти 600 млн руб., но суд удовлетворил иск частично. Оглашена только резолютивная часть судебного решения. Подробностей на сайте суда пока нет.

В 2014 году «Приоритет» лишился лицензии ЦБ РФ. «Банк не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с потерей ликвидности кредитная организация не обеспечивала своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Руководители и собственники „Приоритета“ не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения»,— заявил тогда регулятор. Согласно отчету АСВ о ходе конкурсного производства, в реестр требований включено порядка 1,3 млрд руб.

• ОАО Банк «Приоритет» создано в 1994 году в Самаре. По данным «СПАРК-Интерфакс», собственниками организации являются Сергей Мерзляков (21,80%), Наталья Кутукова (19,98%), Александр Гладченко (14,81%), Георгий Макаров (10,65%), Денис Машков (10,62%), Татьяна Кузнецова (1,73%) и Владимир Зайцев (0,44%). Председателями правления в разное время выступали Валерий Кучканов, Денис Машков, Денис Дербилов и Максим Фролов.

Бенефициаром банка считался бывший президент самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виктор Развеев. В 2016 году он обратился в суд с заявлением о собственном банкротстве. Весной 2017 года суд признал господина Развеева несостоятельным и распорядился реализовать его имущество. Банк претендовал на роль основного кредитора в деле о банкротстве своего совладельца. Однако в реестр кредиторов включили Алексея Сивачева с суммой требования около 141 млн руб., который стал главным кредитором. По данным «СПАРК-Интерфакс», человек с таким именем был совладельцем ООО «Арма» (недействующее). Другой информации о бизнесмене в открытых источниках нет. Как сказано в материалах дела в электронной картотеке суда, задолженность господина Развеева перед Алексеем Сивачевым возникла по расписке. Позже требование «Приоритета» вовсе исключили из реестра. Бывшая супруга Виктора Развеева и акционер банка Наталья Кутукова также банкротится. Иск подало АСВ в конце 2017 года.

Как поясняет управляющий партнер MDC-law Александр Курамышев, взысканные деньги поступят в конкурсную массу и далее пропорционально распределятся между кредиторами. «Однако стоит учитывать тот факт, что в таких делах всегда самое сложное — это реально исполнить решение, поскольку само по себе взыскание в суде денежных средств с контролирующих должника лиц является достаточно обыденной процедурой. Потом, в завершение процедуры банкротства, данное требование будет либо продано с торгов, либо передано кредиторам банка»,— добавляет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

Как отмечает партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников, заявления о привлечении к субсидиарной ответственности удовлетворяются судом все чаще. «Суд соглашается с каждым третьим заявлением. Согласно статистическим данным сайта ЕФРСБ за 2 кв. 2019 года, без учета дел о банкротстве кредитных организаций подано 483 заявления о привлечении к ответственности в виде возмещения убытков. Количество удовлетворенных заявлений — 151 (31%), из которых общий размер ответственности составил 5,3 млрд руб., количество привлеченных ответчиков — 186. По сравнению, например, с периодом трехгодичной давности, за 2 кв. 2016 года подано 169 заявлений, удовлетворено 33 (20%), размер ответственности — 0,7 млрд руб., количество привлеченных ответчиков — 34»,— говорит юрист. Связаться с Денисом Машковым, Татьяной Кузнецовой и Владимиром Зайцевым „Ъ“ не удалось.

Сабрина Самедова