Пенсии переступают границу

Жители стран ЕАЭС смогут делать пенсионные отчисления как в национальных пенсионных системах, так и в стране трудоустройства и, соответственно, оформлять и получать пенсии как в стране гражданства, так и в стране пребывания. Новые правила формирования пенсии на территории союза должны вступить в силу с 2020 года. Впрочем, по оценкам ВШЭ, сейчас большая часть приехавших из ЕЭАС в Россию работает в теневом секторе, и вряд ли перспектива единой пенсии позволит заметно повысить среди них уровень официально занятых.

Вчера Белый дом одобрил проект соглашения о пенсионном обеспечении работников на территории стран—членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru. Его текст еще к началу 2019 года подготовили в Евразийской экономической комиссии. Как ранее заявлял глава российского Минтруда Максим Топилин, соглашение должно начать действовать с 2020 года. Документ касается Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России и позволит их гражданам получать свои пенсионные выплаты в любой из подписавших его стран, а не только там, где пенсия была назначена. Кроме того, подать заявление на выплату пенсии (в том числе по старости, инвалидности, потере кормильца и накопительной) можно будет в стране проживания.

Как следует из проекта соглашения, пенсионное обеспечение занятых на территории ЕАЭС будет регулироваться на основании национальных законодательств, но по единым принципам.

Так, каждая страна ЕАЭС сохранит прежнюю пенсионную систему, но работник, официально занятый в другой стране союза, будет формировать пенсию уже в соответствии с ее законодательством. Если его стажа работы не будет хватать для получения минимальной пенсии в стране трудоустройства, то будет учитываться стаж работы в других странах—членах ЕАЭС «в соответствии с законодательством каждого из этих государств-членов, за исключением случаев, когда такой стаж работы совпадает по времени». Для этого пенсионные органы государств ЕАЭС будут обмениваться информацией о пенсионных правах работников — взаимное признание документов не потребует специальных процедур, необходимых для назначения выплат. Кроме того, согласно положениям проекта соглашения, по законам страны пребывания будет проводиться и медицинское обследование трудящегося для установления инвалидности с привлечением при необходимости справок и медицинских заключений, выданных соответствующими учреждениями других членов ЕАЭС.

Сейчас Россия — центр трудовой миграции на территории союза. По данным Евразийской комиссии, за 2018 год на работу в РФ приехали более 800 тыс. мигрантов из стран ЕАЭС. Максимальный поток мигрантов происходил из Киргизии (351 тыс. человек), минимальный — из Казахстана (111 тыс. человек). Число же россиян, которые уехали работать в какую-либо страну ЕАЭС, не превышает 40 тыс. человек, хотя и оно увеличилось за последние несколько лет. Чаще всего из России уезжают работать в Казахстан (24,8 тыс. человек), реже всего — в Армению (84 человека).

Впрочем, несмотря на диспропорцию потоков трудовой миграции, вряд ли принятие соглашения по пенсиям сможет значительно повлиять на состояние бюджета Пенсионного фонда. Большая часть граждан ЕАЭС, работавших в России, по данным Высшей школы экономики, были заняты в теневом секторе и, соответственно, даже при наличии такой возможности не формировали будущие пенсионные права. Маловероятно, что новое соглашение сможет существенно повлиять на эту практику, так как работа нынешней российской пенсионной системы, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, непонятна большинству населения даже в самой РФ.

Анастасия Мануйлова