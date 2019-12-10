Папы разные важны

Голливудская ассоциация иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) объявила номинантов на 77-ю премию «Золотой глобус». Лидером среди них стала «Брачная история» Ноа Баумбаха — драма о кризисе, переживаемом семейной парой режиссера и актрисы. Она выдвинута на награды в шести категориях, в том числе за лучший драматический фильм.

«Ирландец» Мартина Скорсезе и «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино получили по пять номинаций, а «Джокер» Тодда Филлипса, «1917» Сэма Мендеса и «Два папы» Фернанду Мейреллиша — по четыре. Все эти картины, за исключением «Однажды в… Голливуде», будут претендовать на главный «Золотой глобус» — за лучший драматический фильм. Ностальгическая лента Тарантино, посвященная концу золотого века Голливуда и началу новой эры в истории кино, выдвинута в номинации «Лучшая комедия и мюзикл» (что ж, в ней действительно много смешных эпизодов). Конкуренцию ей составят иронический детектив Райана Джонсона «Достать ножи», трагикомедия Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» о маленьком немецком мальчике и его воображаемом друге Адольфе Гитлере (в российский прокат этот фильм не выйдет), «Меня зовут Долемайт» Крейга Брюэра (байопик чернокожего комика и кинематографиста Руди Рея Мура) и еще один байопик, на сей раз музыкальный,— «Рокетмен» Декстера Флетчера.

Пожалуй, главной неожиданностью стал успех фильма «Два папы». Снятая для Netflix лента бразильского режиссера Мейреллиша об избрании папы римского Франциска и его отношениях с отрекшимся предшественником Бенедиктом XVI оказалась той черной лошадкой, на которую никто особо не ставил, учитывая новые ленты Скорсезе, Тарантино, Альмодовара, шумный успех «Джокера» в прокате и каннский триумф «Паразитов» Пон Чун Хо. В итоге корейской картине досталось всего три номинации (лучшая режиссура, лучший сценарий и лучший иностранный фильм). Также HFPA едва заметила исповедальную драму Альмодовара «Боль и слава», которой достались лишь две номинации — за лучший иностранный фильм и лучшую мужскую роль в драме для Антонио Бандераса.

На «Глобус» за лучшую режиссуру также выдвигаются Скорсезе, Тарантино, Мендес и Филлипс. Нетрудно заметить, что все они мужчины и все, кроме Пон Чун Хо, белые, так что, судя по всему, HFPA сочла, что отдала должное политкорректным трендам в прошлом году, а в этом можно расслабиться. Но вряд ли индустриальная пресса оставит эту ситуацию без внимания.

Что касается актерских номинаций, здесь также лидирует «Брачная история»: кроме исполнивших главные роли Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон на «Золотой глобус» также выдвинута Лора Дерн за второплановую роль адвоката по разводам. По две номинации получили актеры «Ирландца» (Аль Пачино и Джо Пеши, оба за роли второго плана), «Двух пап» (Джонатан Прайс, сыгравший Франциска, за главную роль, а Энтони Хопкинс, перевоплотившийся в Бенедикта,— за второстепенную), «Достать ножи» (Дэниел Крейг за главную мужскую роль в комедии и Ана де Армас за женскую роль второго плана) и драмы Джея Роуча «Скандал» о сексуальных домогательствах в телекомпании Fox News (Шарлиз Терон и Марго Робби выдвинуты за главную женскую роль в драме и женскую роль второго плана соответственно).

На «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драме также претендуют Кристиан Бейл («Ford против Ferrari») и Хоакин Феникс («Джокер»), в комедии — Тэрон Эджертон («Рокетмен»), Эдди Мерфи («Меня зовут Долемайт») и одиннадцатилетний Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»). В номинации за лучшую женскую роль в драме кроме вышеупомянутых выдвинуты Синтия Эрриво («Гарриет»), Сирша Ронан («Маленькие женщины») и Рене Зеллвегер («Джудит»), а в комедии — Кейт Бланшетт («Куда ты пропала, Бернадетт?»), Бини Фелдштейн («Образование»), Эмма Томпсон («В прямом эфире») и Аквафина («Прощание»).

В области телевидения по числу номинаций лидируют «Чернобыль» и «Невероятное», а также британская «Корона», выдвинутые в четырех категориях каждый. Первые два будут конкурировать в номинации «Лучший телефильм или мини-сериал», в которую также вошли «Самый громкий голос», «Уловка-22» и «Фосси/Вердон». «Корона» поборется за «Глобус» лучшему драматическому сериалу, на который претендуют кроме нее «Большая маленькая ложь», «Наследники», «Убивая Еву» и «Утреннее шоу». В номинации «Лучший комедийный сериал» выдвинуты «Барри», «Дрянь», «Метод Комински» и «Удивительная миссис Мейзел».

Церемония вручения наград HFPA пройдет в Лос-Анджелесе 5 января 2020 года. Ее ведущим снова, уже в пятый раз, станет британский актер Рики Джервейс. Один из лауреатов «Глобуса» стал известен еще в сентябре — это Том Хэнкс, получивший почетную награду имени Сесиля Б. Де Милля за творческие заслуги в кинематографе.

Юлия Шагельман