Врио главы Оренбурга назначен экс-депутат из Свердловской области

Первый заместитель руководителя Оренбурга Владимир Ильиных назначен врио главы города. Свои обязанности чиновник будет исполнять с 10 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

Предыдущий глава Оренбурга Дмитрий Кулагин подал в городской совет заявление о сложении полномочий. Увольнению градоначальника, занимавшему свой пост с конца 2018 года, предшествовал скандал с обрушением нескольких пролетов мостового перехода на окраине Оренбурга, которое произошло в понедельник, 2 декабря. В результате происшествия пострадали два человека.

Владимир Ильиных, как и нынешний глава Оренбуржья Денис Паслер, является уроженцем Североуральска. С 2014 по 2016 год он занимал пост мэра этого города. С 2016 года до октября 2019 года Владимир Ильиных был депутатом заксобрания Свердловской области. После сложения полномочий по собственному желанию он перешел на работу в администрацию Оренбурга.

Андрей Сазонов, Самара