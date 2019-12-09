Глава Оренбурга подал в отставку

Дмитрий Кулагин покинет пост главы Оренбурга. Заявление об уходе он написал сегодня, сообщили “Ъ-Волга” в пресс-службе городской администрации.

«Дмитрий Кулагин сегодня последний день в должности главы города. Он написал заявление о сложении полномочий»,— сказала собеседница издания.

В пресс-службе Оренбургского городского совета сообщили, что заявление Дмитрия Кулагина уже поступило к ним.

«Соответствующий проект решения будет рассмотрен на очередном заседании городского совета 24 декабря»,— сообщили в городском совете.

Дмитрий Кулагин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Место его новой работы не сообщается. По информации СМИ, новым главой Оренбурга может стать Владимир Ильиных — первый заместитель градоначальника.

Дмитрий Кулагин возглавлял Оренбург с конца 2018 года. Его увольнению предшествовал скандал с обрушением нескольких пролетов виадука по улице Терешковой в Оренбурге, которое произошло в понедельник, 2 декабря. В результате происшествия пострадали два человека.

До Дмитрия Кулагина градоначальником был Евгений Арапов. Он лишился своей должности после возбуждения в отношении его уголовного дела. Евгению Арапову вменяется создание через подставное лицо коммерческой фирмы, получение взятки в крупном размере в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере, а также через незаконное оказание услуг имущественного характера в особо крупном размере (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сначала он был помещен под стражу, затем уволен с поста главы города, впоследствии переведен под домашний арест, а затем отпущен под подписку о невыезде. Процесс по делу Евгения Арапова проходит в Оренбурге в настоящее время.

О деле господина Арапова — в публикации “Ъ” «Экс-градоначальнику напомнили о квартире».

Георгий Портнов, Самара