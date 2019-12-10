Болельщикам не сидится у телевизора

Официальный аудитор Международной федерации футбола (FIFA) компания PwC представила ежегодное «Комплексное исследование экономики российского футбола». Оно касается сезона-2018/19, первого после чемпионата мира 2018 года. В исследовании отмечается ряд положительных моментов. Например, то, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) вышли из красной зоны и отчитались о превышении доходов над расходами: разница составила 1,8 млрд руб. Также зафиксирован 20-процентный рост посещаемости первенства. Однако на общей популярности российского футбола чемпионат мира сказался не так сильно, как хотелось бы. Ведь рейтинги телетрансляций на федеральных каналах снизились, составив среди целевой аудитории, мужчин старше 18 лет, в среднем лишь 1,5%.

Сегодня компания PwC представила очередное, уже третье по счету ежегодное «Комплексное исследование экономики российского футбола» (.pdf). Оно охватывает сезон РПЛ 2018–2019 годов — первый после проходившего в России летом 2018 года чемпионата мира. Одним из последствий проведения в России главного турнира планеты должен был стать рост популярности футбола и, как следствие, укрепление позиций, в том числе финансовых, клубов РПЛ.

Как следует из данных, приведенных в отчете, отчасти эти ожидания оправдались. Так, если в 2017 году клубы РПЛ показали существенное, на 1,7 млрд руб., превышение расходов над доходами (данные анализировались за каждый финансовый год, а не за сезон), то в 2018-м клубы получили на 1,8 млрд руб. больше, чем потратили. Обусловлено это и ростом доходов — с 56,8 млрд руб. в 2017-м до 59,4 млрд руб. в 2018-м, и снижением расходов — с 58,5 млрд до 57,6 млрд руб. Впрочем, до рекорда 2016 года, когда клубы РПЛ заработали 63,3 млрд руб., а потратили на 3,2 млрд руб. меньше, пока все же далеко. Правда, и повторение антирекордов, устанавливавшихся в 2014 и 2015 годах РПЛ, тоже не грозит. Тогда на фоне девальвации рубля, вызвавшей резкий рост трат клубов на содержание игроков (контракты многих из них номинированы в евро), расходы превышали доходы на 8 млрд и 9,4 млрд руб. соответственно.

Что касается структуры доходов, то она в целом осталась прежней. Как и раньше, львиную долю поступлений клубы получают от спонсоров и владельцев. Так, «спонсорские и прочие коммерческие доходы» заняли долю в 47,4%, а еще 12,6% составили «целевые поступления».

Почти на уровне предыдущего отчетного периода осталась доля «доходов от билетов и матчевых мероприятий» — всего 8%. При этом непосредственно продажа билетов (без учета сопутствующих трат, которые болельщики несут на стадионе) дала 3,28 млрд руб. Для сравнения: в сезоне-2017/18 билеты принесли клубам 3,023 млрд руб. А еще сезоном ранее — всего 1,955 млрд руб. Налицо рост, но тут стоит обратить внимание на то, что его динамика все же ниже, чем рост посещаемости стадионов. А увеличилась она значительно — сразу на 20%, достигнув отметки в 16,8 тыс. зрителей в среднем за матч. Лучше всего по-прежнему ходят на «Зенит» (в среднем 48 244 человека при заполняемости стадиона в 78%).

Впрочем, говорить о реальном росте популярности чемпионата РПЛ можно все же с оговорками. Ведь по-прежнему невысокими остаются рейтинги телетрансляций игр. Лига в последние годы планомерно снижает количество матчей, транслируемых федеральными каналами. Если в сезоне-2016/17 они показали 98 встреч, то в сезоне-2017/18 — 84, а в сезоне-2018/19 — 60. Действующий контракт РПЛ с «Матч ТВ» допускает возможность дальнейшего снижения. Вплоть до 45 игр. Он также предусматривает деление команд на две категории — A, к которой относятся топовые клубы, и B. Оговорено, что если один матч клубов категории A показан на общедоступном канале, то ответный должен транслировать платный. Например, матч первого круга «Спартак»—«Зенит» показывал «Матч ТВ», а ответную встречу — уже «Матч Премьер». Такая схема в принципе должна сбалансировать интересы лиги, стремящейся к большему охвату аудитории, и вещателя, заинтересованного в монетизации контента.

Но пока перераспределение количества трансляций в пользу платных каналов и платформ не вызывает стремительного роста количества подписчиков в абсолютных цифрах. Ведь среднее количество абонентов «Матч Премьер», платного ТВ и digital в сезоне-2018/19 составило 498 тыс. против 415 тыс. сезоном ранее. При этом упали рейтинги трансляций на федеральных каналах. Средний рейтинг матчей РПЛ у ключевой аудитории, мужчин старше 18 лет, составил 1,5%, а максимальный не превышал 3,8%. Для сравнения: в сезоне-2017/18 эти показатели составляли 2,1% и 4,8% соответственно.

Александр Петров