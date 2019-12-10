Кредиторы «Главстройкомплекса» ломают ПИКи

Кредиторы обанкротившегося «Главстройкомплекс ЛО» (ГСК ЛО) бывшего вице-губернатора Ленобласти Николая Пасяды проголосовали против создания жилищно-строительного кооператива (ЖСК) для достройки проблемного ЖК «Галактика». Оформление ЖСК было одним из условий потенциального инвестора для завершения работ на объекте — крупнейшего застройщика страны ГК ПИК Сергея Гордеева. Власти Ленобласти надеются, что дольщики еще изменят свое решение. В противном случае вопрос с механизмом достройки объекта снова будет открытым.

На собрании кредиторов 57% дольщиков ГСК ЛО проголосовали за создание ЖСК, 31% — воздержался, оставшиеся выступили против, сообщил “Ъ” представитель инициативной группы дольщиков ЖК «Галактика» Дмитрий Романов. Несмотря на то что за ЖСК отдали свои голоса больше половины участников, для принятия окончательного решения необходимо согласие 75%. Теперь выход на стройплощадку проблемного объекта нового инвестора — ГК ПИК — под вопросом. В середине ноября на совещании в правительстве Ленобласти представители инвестора-донора озвучили свои условия работы на долгострое (“Ъ” от 11.11.2019). Среди прочих группа назвала создание ЖСК дольщиками «Галактики» до мая 2020 года.

Почти треть дольщиков воздержались от принятия решения, так как были не готовы оформлять ЖСК до подписания соглашения о достройке объекта между областными и муниципальными властями, конкурсным управляющим ГСК ЛО и ПИК, пояснил Дмитрий Романов. Проголосовать за они будут готовы после того, как ознакомятся с его содержанием, добавил он.

Теперь у дольщиков остался последний шанс оставить ГК ПИК на стройплощадке ЖК «Галактика» — принять решение о создании ЖСК на следующем собрании кредиторов. Заседание по этому вопросу должно состояться в конце января, сказали в ГК ПИК. Заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин сообщил “Ъ”, что текст соглашения с ПИК сейчас согласовывается и подписать документ власти рассчитывают до конца текущего года. «Все правки от дольщиков в готовящееся соглашение приняты, также застройщик гарантирует, что они не понесут никаких затрат ни на создание, ни на содержание ЖСК. Это было их ключевым условием»,— подчеркнул Михаил Москвин. Он добавил, что если кредиторы «Галактики» проголосуют против ЖСК, то проблемный объект будут предлагать достроить с помощью Фонда защиты прав дольщиков («Дом.РФ»).

ЖК «Галактика» в Новом Девяткино включает в себя тринадцать 24-этажных домов. Застройщик объекта — ГСК ЛО (входит в Главстройкомплекс бывшего вице-губернатора Ленобласти Николая Пасяды) достроил только один корпус на 30% и остановил стройку, успев продать 383 квартиры. ГСК и ГСК ЛО признаны банкротами. По оценке представителя дирекции Северо-Западного филиала ГК ПИК Александра Коростовцева, на завершение работ на объекте потребуется около 900 млн рублей. 380 млн рублей новый инвестор рассчитывает выручить с продажи нереализованных квартир, а также получить компенсационные земельные участки стоимостью более 500 млн рублей, которые ПИК могут предоставить за завершение долгостроя.

Ольга Кантемирова