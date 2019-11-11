ПИК присмотрела «Галактику»

Власти Ленобласти и крупнейший российский девелопер ГК ПИК Сергея Гордеева согласовали условия достройки проблемного ЖК «Галактика», который бросил обанкротившийся «Главстройкомплекс ЛО» (ГСК ЛО), входящий в состав группы «Главстройкомплекс» (ГСК) бывшего вице-губернатора Ленобласти Николая Пасяды. Завершить работы на долгострое, готовность которого составляет 30%, компания-донор обещает взамен на земельные участки в Новом Девяткино и если обманутые дольщики ГСК ЛО оформят ЖСК. Однако сами граждане выступают против его создания, так как в этом случае им придется рассчитываться с долгами перед кредиторами.

Условия прихода ГК ПИК на ЖК «Галактика» в Новом Девяткино обсудили на совещании с заместителем председателя правительства Ленобласти Михаилом Москвиным. Соглашение о достройке объекта будет подписано в случае, если стороны выполнят ряд условий. Так, до мая 2020 года компании-донору должны быть выделены компенсационные земельные участки в Новом Девяткино, стоимость которых позволит ему покрыть затраты на достройку «Галактики» с учетом продажи свободных квартир в жилом комплексе. Для этой локации застройщик просит утвердить проект планировки территории, предусматривающий строительство домов высотой от 17 до 24 этажей, рассчитанных на 203,5 тыс. кв. м жилья.

Еще одно условие ГК ПИК — создание дольщиками «Галактики» до мая следующего года жилищно-строительного кооператива (ЖСК) и передача новому застройщику функций технического заказчика по завершению строительства. Также граждане должны заключить договор о передаче группе непроданных квартир общей площадью 5,2 тыс. кв. м.

Если условия будут выполнены, ПИК выйдет на стройплощадку долгостроя и за год завершит работы, а также в более поздние сроки спроектирует и построит детский сад на 350 мест. «Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве, поэтому в первую очередь рассматриваем проекты, которые важны для региона и при этом привлекательны и рентабельны для ПИК. Мы готовы развивать регион, помогать местным властям, одновременно решая свои бизнес-задачи»,— комментирует вице-президент — руководитель дирекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ПИК Сергей Мамошин.

ЖК «Галактика» в Новом Девяткино строила ГСК ЛО, входящая в ГСК бывшего вице-губернатора Ленобласти Николая Пасяды. Сроки сдачи объекта были сорваны, обе структуры признаны банкротами. Изначально комплекс включал в себя тринадцать 24-этажных домов, но компания возвела только 30% первого корпуса общей площадью 18 тыс. кв. м. По оценке партнера Rusland SP Дмитрия Лехмуса, на достройку этого объекта ГК ПИК может потребоваться около 600 млн рублей. Из 526 квартир застройщик успел продать 383 почти на 800 млн рублей. ГСК осуществляла работы на ЖК «Радужный» во Всеволожске, некоторые корпуса которого стали также долгостроями.

ГК ПИК — крупнейший в России застройщик, работающий во многих регионах страны. В 2018 году группа реализовала 1,9 млн кв. м недвижимости. В первом полугодии 2019 года общая выручка ПИК составила 103,6 млрд рублей, что на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности компании по МСФО.

Дольщики ГК «Галактика» не уверены, что все условия для выхода группы на проблемный объект будут выполнены. Больше всего их смущает пункт о создании ЖСК, объясняет “Ъ” представитель инициативной группы дольщиков ЖК «Галактика» Дмитрий Романов. Для этого гражданам надо погасить долги кредиторам первой и второй очередей, общая сумма которых составляет 17 млн рублей. «Получается примерно по 45 тысяч рублей с человека, и эту сумму до мая собрать нереально. Среди дольщиков есть пенсионеры, инвалиды, граждане с очень низким доходом»,— сказал господин Романов. Информация о том, что ГК ПИК может достроить ЖК «Галактика», появилась летом этого года, напоминает он. Тогда еще не был известен перечень условий для работы компании-донора, но вопрос создания ЖСК в течение этих месяцев даже не рассматривался, так как дольщики выступали категорически против этого, говорит Дмитрий Романов. Он добавил, что сомневается в том, что ПИК предоставят земельные участки ГСК ЛО в Новом Девяткино, на которые рассчитывает новый инвестор. Эти активы находятся в конкурсной массе, и крупнейший кредитор ГСК ЛО — банк «Уралсиб», сумма требований которого превышает 1 млрд рублей, не будет от них отказываться. Если эту землю не получится передать ПИК, девелоперу найдут другие, не менее рентабельные участки, уточнил “Ъ” источник в правительстве Ленобласти.

По данным руководителя отдела исследований Knight Frank St Petersburg Светланы Московченко, по состоянию на июнь этого года в Новом Девяткино с начала освоения этой локации было построено 313,8 тыс. кв. м жилья. На разных стадиях строительства находится 161 кв. м, запланировано к реализации еще 290,4 тыс. кв. м жилья. Из-за того что спрос на жилье в Ленобласти снизился, с большой долей вероятности ПИК станет реализовывать свой первый проект в регионе площадью более 200 тыс. кв. метров в три очереди, чтобы выводить его на рынок дозированно, полагает Дмитрий Лехмус. Директор департамента жилой недвижимости Colliers International Елизавета Конвей уверена, что для проекта ПИК есть еще место на рынке, так как спрос в город сместился не только из-за желания покупателей жить в городской черте, но и из-за низкого качества строительства. «Если в Ленобласти появится еще один проект от успешного московского девелопера, известного высоким качеством своей работы, по доступной цене, он будет востребован»,— резюмирует Елизавета Конвей.

Ольга Кантемирова