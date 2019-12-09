Главу Минтранса оштрафовали на 2 тыс. руб.

Министр транспорта Пермского края Николай Уханов привлечен к административной ответственности за неисполнение законных требований прокурора (ст. 17.7 КоАП). Как сообщает региональная прокуратура, соответствующее решение вынес Ленинский райсуд Перми. Основанием для привлечения к ответственности стал необоснованный отказ исполнять требования об устранении нарушений законодательства при организации регулярных перевозок пассажиров. В том числе указанные требования касались восстановлении конституционных прав предпринимателя на осуществление деятельности в сфере транспортных услуг на принципах добросовестной конкуренции. Постановлением суда господин Уханов оштрафован на 2 тыс. руб. В минтрансе обещали прокомментировать ситуацию позже.