Бывший замминистра края избежал уголовного наказания

Сегодня мировой судья удовлетворил ходатайство старшего следователя отдела МВД по Горнозаводскому округу о прекращении уголовного преследовании бывшего замминистра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Виктора Усенко. По сообщению «АиФ-Прикамье», бывшему чиновнику назначен штраф в 20 тысяч рублей, который он должен оплатить до конца декабря.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в середине сентября отделение МВД России по Горнозаводскому округу возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлекшего гибель четырех собак породы западно-сибирская лайка. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, хозяин собак заявил, что они были застрелены Виктором Усенко, директором охотхозяйства «Глухарь» (Горнозаводский район). Господин Усенко до 2016 года занимал пост должность первого заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. По информации охотника, все произошло в присутствии районного охотинспектора. Экс-чиновник объяснил свои действия тем, что собачий лай «мешает ему охотиться». При этом инспектор Виктор Козлов был уволен краевым Минприроды.

Ранее сообщалось, что потерпевший, владелец собак Ярослав Баронников согласился на прекращение уголовного дела в связи с возмещением ущерба.