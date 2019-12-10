Овальный кабинет для министра

Глава российского МИДа Сергей Лавров сегодня посетит Вашингтон — во второй раз за период президентства Дональда Трампа. В программе пока значатся переговоры с госсекретарем Майклом Помпео и совместная с ним пресс-конференция. При этом накануне в администрации США сообщили: «прорабатывается» также встреча российского гостя с хозяином Белого дома. По данным же дипломатических источников “Ъ”, такая встреча была условием визита Сергея Лаврова в Вашингтон. Впрочем, в прошлый раз его посещение Белого дома обернулось для России и Дональда Трампа двойным скандалом.

Сергей Лавров полетел в Вашингтон из Парижа, где участвовал в саммите «нормандской четверки» по Украине. При этом ясность относительно поездки в США появилась лишь в конце прошлой недели, когда американская сторона по дипломатическим каналам сообщила, что российский министр будет принят Дональдом Трампом. По словам информированных дипломатических источников “Ъ”, без такой гарантии глава МИД РФ не полетел бы. Смысл настаивать на встрече с президентом США для российской стороны заключался не только в том, что нынешний хозяин Белого дома куда в большей степени, чем его предшественники, замкнул на себе принятие всех мало-мальски важных решений. Вопрос еще и в зеркальности: все последние годы приезжавших в Россию госсекретарей принимал президент РФ Владимир Путин. Поэтому и российская делегация вылетела в Вашингтон с расчетом на полноценную программу, которая, по данным “Ъ”, помимо упомянутого предполагает также встречу с американскими политологами (среди них, например, президент Центра национальных интересов, издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс).

В Белом доме публично встречу вчера не подтверждали. Между тем советник Дональда Трампа по национальной безопасности в воскресенье сказал телеканалу CBS, что в администрации «работают» над этим вопросом. «Думаю, есть вероятность, что это произойдет»,— добавил он.

Переговоры с Майклом Помпео назначены на 10:30 по местному времени (18:30 по Москве). Их пресс-конференция намечена на 13:15 (то есть 21:15). Американские дипломаты в ходе подобных встреч предпочитают концентрироваться на двух-трех темах, но российская сторона считает, что надо обозначать все существующие проблемы, даже если их решения на данный момент не предполагается.

9 декабря источник в МИД РФ рассказал журналистам, что не устраивает Москву во взаимоотношениях с Вашингтоном. Во-первых, это до сих пор не снятые обвинения во вмешательстве в дела США. «Давно предлагаем американцам наладить профессиональное обсуждение возможных претензий, касающихся воздействия на электоральные процессы, в том числе воссоздать двустороннюю рабочую группу по кибербезопасности. В Вашингтоне от этого уклоняются, что свидетельствует об отсутствии доводов, чтобы подкрепить голословные обвинения в адрес России»,— заявил собеседник. И выступил с предложением «с целью преодоления взаимного недоверия» обменяться с США письмами с обязательствами по невмешательству во внутренние дела друг друга — по образцу обмена личными нотами между 32-м президентом США Франклином Рузвельтом и народным комиссаром по иностранным делам СССР Максимом Литвиновым при восстановлении дипотношений в 1933 году.

Во-вторых, речь наверняка пойдет об американских санкциях, которые введены в общей сложности против 306 граждан России и 492 юридических лиц. «С 2017 года Россия фактически закреплена в статусе "врага" США в законе "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который кодифицировал прежние антироссийские шаги Барака Обамы и предусматривает их постоянное расширение. В обновленных при Дональде Трампе ключевых стратегиях — национальной безопасности, оборонной и ядерной, а также в обзоре политики в сфере ПРО — наша страна также представлена как главная угроза американскому геополитическому доминированию»,— с сожалением констатировал источник в МИД РФ.

В-третьих, Москва хочет обсудить последствия дипломатических скандалов. В МИД РФ утверждают, что «в США захвачены шесть объектов»: загородные базы отдыха посольства в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке, вашингтонский особняк торгпредства, два здания генконсульства в Сан-Франциско и резиденция генконсула в Сиэтле. Российские дипломаты к ним не имеют доступа еще со времен президентства Барака Обамы. Не решены и проблемы, спровоцированные взаимной высылкой дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

С этим связан и следующий вопрос, упомянутый источником в МИД РФ: «С 2017 года консульские учреждения США в России искусственно ограничивали выдачу въездных виз, в результате чего срывались многие деловые и частные поездки, даже спортивные и культурные обмены».

В-пятых, отметил собеседник журналистов, «ФБР заметно усилило давление на наших соотечественников, проживающих в США, которых подозревают в нелояльности». В качестве примера он привел дело Марии Бутиной.

В-шестых, Москву по-прежнему беспокоит политика Вашингтона в отношении международных договоров — ушедшего в небытие в этом году по инициативе США Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, который действует до 2021 года и судьба которого неясна.

Наконец, в-седьмых, российские дипломаты не устают критиковать внешнюю политику США в отношении третьих стран. «Характерный пример — настойчивые попытки американцев спровоцировать государственный переворот в Венесуэле. Серьезную озабоченность вызывает также конфронтационная линия Вашингтона в отношении Тегерана. В отношении Украины администрация Дональда Трампа до сих пор действовала по инерции, оставшейся от Барака Обамы, закрывая глаза на саботаж Киевом минских договоренностей»,— перечислил основные болевые точки источник в МИД РФ. Но при этом резюмировал: «Мы, однако, не зацикливаемся на негативе. Открыты к поиску путей преодоления существующих проблем».

Между тем напомним, что прошлый визит Сергея Лаврова в Вашингтон обернулся двойным скандалом. И оба были связаны с его походом в Белый дом. Во-первых, американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Дональд Трамп выдал Сергею Лаврову государственную тайну. Речь идет о некоей информации о Сирии, добытой израильскими спецслужбами и переданной ими США. Дональд Трамп, впрочем, категорически отрицает, что сболтнул лишнего. Отвергает эту информацию и Сергей Лавров.

Во-вторых, у американских СМИ вызвал большое неудовольствие тот факт, что на встречу Дональда Трампа с российской делегацией были допущены только личный фотограф президента США и «личник» Сергея Лаврова Александр Щербак, чье основное место работы — агентство ТАСС. При этом пресс-служба Белого дома свою съемку не опубликовала, и американские СМИ были вынуждены брать российские фотографии, что они сочли ущемлением своих прав. Некоторые телеканалы в знак протеста не стали показывать эти кадры. Кроме того, в ряде изданий появились комментарии бывших высокопоставленных сотрудников спецслужб США о том, что Александр Щербак будто бы мог оставить в Овальном кабинете жучки. В МИД РФ в ответ заявили об «истерике» и «интеллектуальной агонии» американских СМИ. Каким на сей раз будет режим работы журналистов, пока не объявлялось.

Елена Черненко, Москва—Париж—Вашингтон