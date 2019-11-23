Россия и США навели мосты в Японии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, посетивший японскую Нагою ради участия в заседании глав дипломатических ведомств стран G20, провел там и ряд двусторонних встреч. Особое внимание в этот раз было приковано ко встрече с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном, который вскоре должен будет сменить работу: он станет американским послом в РФ. Сергей Лавров назвал непродолжительную беседу полезной, рассказав, что обсуждалось, «как решать многочисленные проблемы в двусторонних отношениях». С подробностями из Нагои — корреспондент “Ъ” Павел Тарасенко.

Знакомство с послом

В субботу Сергей Лавров, который накануне встретился со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги, провел еще несколько двусторонних переговоров. Вначале он встретился с главой китайской дипломатии Ван И. Затем — с исполняющим обязанности министра иностранных дел Испании Жозепом Боррелем, который в ближайшее время должен занять пост главы европейской дипломатии (об этом Сергей Лавров не преминул упомянуть в самом начале встречи). При этом накануне российский министр имел возможность перекинуться парой слов и с нынешней главой внешнеполитической службы ЕС Федерикой Могерини: развлекательную программу перед торжественным ужином в честь участников министерской встречи G20 они смотрели вместе.

Еще одна встреча изначально не планировалась и прошла в обстановке повышенной секретности: на ее начало, вопреки обычной практике, не пустили не только журналистов, но и «личников» — фотографа и видеооператора российского министра. Сергей Лавров встретился с Джоном Салливаном — заместителем госсекретаря США, возглавляющим американскую делегацию на встрече G20 в Нагое. Напомним, что господин Салливан был выдвинут на пост посла Соединенных Штатов в РФ. В минувший вторник Комитет сената США по иностранным делам одобрил его кандидатуру. Теперь слово остается за сенатом в полном составе, но в положительном исходе дела сомнений нет. После этого указ о назначении подпишет президент США Дональд Трамп. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков высоко оценил шансы на прибытие Джона Салливана в Москву до конца года

Выйдя к журналистам, Сергей Лавров рассказал: «С Джоном Салливаном обсудили роль G20 в международных отношениях, подтвердили поддержку этой структуры. И, разумеется, мы знаем, что господин Салливан проходит процедуру утверждения в должности посла. Так что мы обсудили, как нам решать многочисленные проблемы в наших отношениях». Сергей Лавров также дал понять, что отношения с Россией для Джона Салливана — не совсем новая тема: в июле 2019 года американский дипломат возглавлял делегацию США на переговорах с РФ по стратегической безопасности, состоявшихся в Женеве. Встречу в Нагое российский министр назвал полезной.

«Мировая экономика становится все более хрупкой»

Основное же внимание многочисленных журналистов из разных стран, собравшихся в Нагое в субботу, было приковано к многостороннему формату — встрече министров иностранных дел государств G20. Накануне в МИД РФ дали понять, что считают этот формат крайне полезным. В комментарии ведомства говорилось: «G20 олицетворяет собой репрезентативную модель реагирования на современные вызовы в глобальной экономике, основанную на сбалансированном учете интересов развитых и развивающихся государств... Не подменяя центральной роли ООН в международных делах, G20 способствует нахождению компромиссов и внесению скоординированного вклада ведущими мировыми экономиками в создание благоприятных условий для ускорения глобального экономического роста, повышения производительности труда и устранения всех форм неравенства. Форум последовательно выступает в поддержку открытой, справедливой, недискриминационной, ориентированной на устойчивое развитие мирохозяйственной системы». Сергей Лавров в субботу эту мысль подтвердил, назвав G20 «оптимальный форматом», в котором представлено все «цивилизационное многообразие современного мира».

Заседание стало своеобразным послесловием к саммиту в Осаке, состоявшемуся 28-29 июня. А в целом за год в Японии прошло восемь тематических встреч министров стран G20. В этот раз японцы решили включить в повестку три вопроса. Первый пункт звучал так: «Свободная торговля и глобальное экономическое управление». «Сегодня общественное доверие к многосторонним структурам поколеблено, мировая экономика становится все более хрупкой, а ее будущее — неясным»,— предупреждалось в анонсе к министерской встрече, подготовленном японской стороной. Вывод был следующим — надо активнее взаимодействовать и сотрудничать. Много фраз на эту тему содержалось и в Осакской декларации по итогам июньского саммита. Впрочем, какой-либо конкретики они были лишены. «Международная торговля и инвестиции являются важными факторами экономического роста, производительности труда, инноваций, создания рабочих мест и развития,— отмечалось в документе.— Мы согласны с необходимостью принятия мер по обеспечению функционирования системы урегулирования споров в соответствии с правилами, согласованными членами Всемирной торговой ассоциации (ВТО). Кроме того, мы признаем, что двусторонние и региональные соглашения о свободной торговле, отвечающие требованиям ВТО, играют дополняющую роль. Мы будем предпринимать меры в целях обеспечения равных условий, способствующих созданию благоприятной среды для бизнеса».

Вторая тема — «Реализация Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Как напомнил в субботу Сергей Лавров, Цели устойчивого развития были приняты на Генассамблее ООН и «задают темпы сотрудничества» по решению глобальных проблем. «В рамках японского председательства фокус в G20 был направлен на вопросы здравоохранения, образования, инвестиций в качественную инфраструктуру, инноваций, гендерного равенства, изменений климата и водной среды, также как и роли инноваций в деле преодоления финансового разрыва ради достижения Целей устойчивого развития»,— говорилось в анонсе министерской встречи. В Осакской декларации эта тема прозвучала еще более громко: «Мы полны решимости сформировать общество, способное реализовывать свои возможности и решать экономические, социальные и экологические проблемы, которые стоят перед нами сегодня и с которыми мы столкнемся в будущем, в том числе в связи с демографическими изменениями».

Третий вопрос касался развития Африки. Лидеры G20 ранее дали понять, что объединение уделяет этому вопросу особое внимание. Министры иностранных дел подтвердили: надо содействовать экономическому росту региона, помогать в развитии инноваций, содействовать урегулированию конфликтов. «У Африки огромный экономический потенциал. Но кризисы мешают освоению ресурсов континента на благо его народов и мировой экономики»,— заявил Сергей Лавров. И добавил: «Необходимо не навязывать африканским странам какие-то рецепты извне. Нужно следовать принципу "Африканским проблемам — африканское решение"». Министр явно имел в виду «навязывание рецептов» неназванными (но всем известными) лицами не только Африке, но и другим регионам мира.

Заранее было известно, что никакого документа подписано не будет — речь шла о сверке часов. Или, как заявили накануне заседания в МИД РФ, в «сближении позиций по укреплению архитектуры международных отношений и содействии осуществлению социально-экономического прогресса». Содействовать прогрессу предполагалось при помощи не только членов G20, но и приглашенных в Нагою гостей — делегаций Вьетнама, Египта, Испании, Нидерландов, Новой Зеландии, Сенегала, Сингапура, Таиланда и Чили. В 2020 году амбициозные задачи мировое сообщество попробует решать под руководством нового председателя G20 — Саудовской Аравии.

Павел Тарасенко