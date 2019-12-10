Дума Асбеста избавилась от КПРФ

Дума Асбеста (Свердловская область) провела внеочередное заседание, несмотря на демарш депутатов-коммунистов, имеющих большинство мандатов и отказавшихся участвовать в заседании. За полтора часа оставшиеся депутаты избрали новых спикера и вице-спикера, лишили мандатов депутатов от КПРФ Наталью Крылову и Антонину Зонову, а также приняли в первом чтении бюджет на 2020 год. Областные власти не планируют вмешиваться в ситуацию, пока бюджетному процессу города ничего не угрожает. По мнению экспертов, роспуск думы может снизить рейтинг областных властей.



Члены фракции КПРФ в понедельник вновь отказались участвовать в заседании думы Асбеста. Тогда вице-спикер гордумы Ольга Щапова, временно исполняющая обязанности председателя, заявила об отсутствии кворума. «Заседание считается несостоявшимся»,— подчеркнула она. Присутствующие 12 депутатов не согласились с ней. Как пояснил депутат от «Справедливой России» Сергей Ларионов, для кворума необходимо 2/3 от избранных депутатов. После лишения мандата экс-спикера думы Андрея Самарина, количество членов думы сократилось с 21 до 20. В результате, для открытия заседания стало достаточно 13 зарегистрировавшихся депутатов.

В знак несогласия Ольга Щапова, которая также является членом фракции КПРФ, решила покинуть зал заседания, но ей удалось это сделать не сразу. На ролике, опубликованном на официальной странице в Facebook депутата-коммунистки Натальи Крыловой, можно увидеть, что выход заблокирован депутатами Сергеем Жернаковым и Виктором Давыдовым. Во время потасовки между господином Жернаковым, господином Давыдовым и сторонниками коммунистов временным председателем думы был назначен самый старший по возрасту депутат Геннадий Гофман. Он открыл заседание, после чего госпожа Щапова смогла выйти из зала. «Это нормальная практика, что кто-то из депутатов во время заседания выходит»,— пояснил господин Ларионов.

Почти за полтора часа заседания депутаты по требованию прокуратуры лишили мандата депутатов от КПРФ Наталью Крылову и Антонину Зонову из-за ошибок в декларациях, назначили спикером думы Сергея Ларионова, а его заместителем — секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Александрина. Было принято решение об изменении регламента думы. «Заседание думы считается правомочным, если зарегистрировалось 50% плюс один голос от действующего числа депутатов»,— пояснил господин Ларионов. Поправки поддержали 11 из 12 присутствующих депутатов. Помимо этого, депутаты приняли городской бюджет на 2020 год в первом чтении. «У нас программный бюджет. Если бы мы не приняли его, то ни одна программа не была бы реализована. Это был бы коллапс для города»,— подчеркнул Сергей Ларионов.

Напомним, КПРФ в 2017 году взяла большинство мандатов в думе Асбеста (11 из 21). С конца декабря 2018 года коммунисты неоднократно срывали заседания думы, так как в повестку включались вопросы о лишении мандатов Андрея Самарина и Натальи Крыловой, избранных от КПРФ. После вмешательства региональных властей деятельность думы была восстановлена. В конечном итоге господина Самарина в августе лишил мандата суд, так как он не задекларировал недостроенный дом.

По словам вице-губернатора Сергея Бидонько, областным властям важно принятие бюджета и своевременная выплата зарплаты бюджетникам. Он отметил, что региональные власти встречались с депутатами от КПРФ на прошлом неделе и обсуждали варианты решения проблемы. Господин Бидонько пожаловался на то, что они недоговороспособные. «Если коммунисты не согласны с принятыми решениями, пусть судятся»,— добавил вице-губернатор.

По мнению политолога Алексея Швайгерта, губернатор не будет спешить с роспуском думы Асбеста, хотя имеет на это право. «Роспуск — лишний политический казус, который не лучшим образом повлияет на рейтинги»,— считает эксперт.

Анастасия Реутова