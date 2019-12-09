Три четверти компаний среднего и малого бизнеса столкнулись с кибератаками в 2019 году

76% российских компаний среднего и малого бизнеса за 2019 год столкнулись с инцидентами в сфере кибербезопасности, свидетельствуют данные исследования TAdviser и Microsoft, в ходе которого были опрошены представители 450 компаний.

Представители среднего и малого бизнеса назвали основным каналом угроз электронную почту (66% из числа опрошенных) и внешние интернет-ресурсы (63%). 37% опрошенных заявили, что целью атак были деньги, 32% отметили нацеленность мошенников на персональные данные, 31% — на учетные данные. Самым распространенным методом атак респонденты назвали программы-вымогатели (54%), на втором месте — DDoS-атаки (52%).

Только 15% опрошенных заявили, что им удалось отразить кибератаку. По данным TAdviser и Microsoft, 48% респондентов наиболее эффективным методом защиты от киберпреступников назвали регулярные тренинги по информационной безопасности для персонала, 47% — использование средств криптозащиты.

Ранее Group-IB сообщила, что ущерб от киберпреступлений, направленных на банки и их клиентов, в России во втором полугодии 2018-го и в первом полугодии 2019 года сократился на 85% год к году. По оценке экспертов, объем потерь составил 510 млн руб.

Подробнее о потерях банков от кибератак — в публикации “Ъ” «Кибермошенники сбавили обороты».

Дмитрий Шестоперов